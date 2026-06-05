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Deutsche Autobauer hinken hinterher. Tesla mit massiver Kurszielerhöhung. Zwischenfall am Frankfurter Flughafen - Lufthansa-Maschine sackt plötzlich ab. Putin und Selenskyj bleiben bei Friedensbedingungen weit auseinander. Pharmakonzerne kürzen Investitionen - Bund verteidigt Kurs. RWE-Aktie vor dem nächsten Schub? Analyst hebt Kursziel an.