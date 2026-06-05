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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 23 im Überblick

06.06.26 03:46 Uhr
TecDAX in KW 23: Diese Aktien waren Top-Performer und Verlierer | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 23 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
4.074,1 PKT -134,5 PKT -3,19%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 23

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 23/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.05.2026 und dem 05.06.2026. Stand ist der 05.06.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Siltronic

Siltronic: -12,80 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 29: HENSOLDT

HENSOLDT: -10,90 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 28: SMA Solar

SMA Solar: -9,20 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 27: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -6,59 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 26: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -6,36 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 25: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -6,18 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 24: Infineon

Infineon: -4,70 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 23: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -4,16 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 22: JENOPTIK

JENOPTIK: -3,78 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 21: Sartorius vz

Sartorius vz: -3,43 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 20: Bechtle

Bechtle: -3,41 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 19: CANCOM SE

CANCOM SE: -3,00 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 18: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -2,33 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 17: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -1,77 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 16: Nordex

Nordex: -1,40 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 15: freenet

freenet: -0,95 Prozent

Quelle: freenet

Platz 14: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,65 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 13: Kontron

Kontron: -0,60 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 12: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,23 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 11: QIAGEN

QIAGEN: 0,87 Prozent

Quelle: QIAGEN

Platz 10: TeamViewer

TeamViewer: 0,93 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 9: Nagarro SE

Nagarro SE: 1,18 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 8: United Internet

United Internet: 2,20 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 7: ATOSS Software

ATOSS Software: 2,60 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 6: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 3,32 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 5: Ottobock

Ottobock: 3,60 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 4: SAP SE

SAP SE: 4,01 Prozent

Quelle: SAP

Platz 3: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 4,29 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 2: 1&1

1&1: 6,17 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 1: IONOS

IONOS: 9,38 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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