Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 23 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 23 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 23/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 29.05.2026 und dem 05.06.2026. Stand ist der 05.06.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Siltronic
Siltronic: -12,80 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 29: HENSOLDT
HENSOLDT: -10,90 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 28: SMA Solar
SMA Solar: -9,20 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 27: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -6,59 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 26: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -6,36 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 25: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -6,18 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 24: Infineon
Infineon: -4,70 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 23: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -4,16 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 22: JENOPTIK
JENOPTIK: -3,78 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 21: Sartorius vz
Sartorius vz: -3,43 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 20: Bechtle
Bechtle: -3,41 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 19: CANCOM SE
CANCOM SE: -3,00 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 18: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -2,33 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 17: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -1,77 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 16: Nordex
Nordex: -1,40 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 15: freenet
freenet: -0,95 Prozent
Quelle: freenet
Platz 14: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,65 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 13: Kontron
Kontron: -0,60 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 12: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,23 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 11: QIAGEN
QIAGEN: 0,87 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 10: TeamViewer
TeamViewer: 0,93 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 9: Nagarro SE
Nagarro SE: 1,18 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 8: United Internet
United Internet: 2,20 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 7: ATOSS Software
ATOSS Software: 2,60 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 6: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 3,32 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 5: Ottobock
Ottobock: 3,60 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 4: SAP SE
SAP SE: 4,01 Prozent
Quelle: SAP
Platz 3: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 4,29 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 2: 1&1
1&1: 6,17 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 1: IONOS
IONOS: 9,38 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag