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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 24 im Überblick

13.06.26 03:05 Uhr
TecDAX in KW 24: Diese Aktien waren Top-Performer und Verlierer | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 24 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.979,5 PKT 51,8 PKT 1,32%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 24

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 24/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.06.2026 und dem 12.06.2026. Stand ist der 12.06.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SMA Solar

SMA Solar: -17,09 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 29: Nagarro SE

Nagarro SE: -13,69 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 28: IONOS

IONOS: -13,45 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 27: SAP SE

SAP SE: -13,14 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 26: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -12,65 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 25: TeamViewer

TeamViewer: -9,24 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 24: Ottobock

Ottobock: -6,76 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 23: CANCOM SE

CANCOM SE: -6,56 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 22: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -6,51 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 21: ATOSS Software

ATOSS Software: -5,06 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 20: Bechtle

Bechtle: -5,02 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 19: HENSOLDT

HENSOLDT: -4,01 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 18: Drägerwerk

Drägerwerk: -3,84 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 17: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -3,33 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 16: Sartorius vz

Sartorius vz: -2,32 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 15: United Internet

United Internet: -2,15 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 14: Nordex

Nordex: -1,76 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Platz 13: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -1,69 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 12: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -0,90 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 11: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,60 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 10: JENOPTIK

JENOPTIK: -0,32 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 9: QIAGEN

QIAGEN: 0,19 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 8: 1&1

1&1: 1,24 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 7: Kontron

Kontron: 1,90 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 6: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 2,39 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 5: Siltronic

Siltronic: 2,85 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 4: Infineon

Infineon: 3,57 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 3: freenet

freenet: 3,83 Prozent

Quelle: freenet

Platz 2: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 4,32 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 6,11 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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