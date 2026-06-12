Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 24 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 24 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 24/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 05.06.2026 und dem 12.06.2026. Stand ist der 12.06.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SMA Solar
SMA Solar: -17,09 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 29: Nagarro SE
Nagarro SE: -13,69 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 28: IONOS
IONOS: -13,45 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: SAP SE
SAP SE: -13,14 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 26: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -12,65 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 25: TeamViewer
TeamViewer: -9,24 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 24: Ottobock
Ottobock: -6,76 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 23: CANCOM SE
CANCOM SE: -6,56 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 22: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -6,51 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 21: ATOSS Software
ATOSS Software: -5,06 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 20: Bechtle
Bechtle: -5,02 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 19: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,01 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 18: Drägerwerk
Drägerwerk: -3,84 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 17: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -3,33 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 16: Sartorius vz
Sartorius vz: -2,32 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 15: United Internet
United Internet: -2,15 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 14: Nordex
Nordex: -1,76 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 13: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -1,69 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 12: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -0,90 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 11: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,60 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 10: JENOPTIK
JENOPTIK: -0,32 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 9: QIAGEN
QIAGEN: 0,19 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 8: 1&1
1&1: 1,24 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 7: Kontron
Kontron: 1,90 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 6: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 2,39 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 5: Siltronic
Siltronic: 2,85 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 4: Infineon
Infineon: 3,57 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 3: freenet
freenet: 3,83 Prozent
Quelle: freenet
Platz 2: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 4,32 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 1: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 6,11 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag