Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 25 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 25 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 25/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.06.2026 und dem 19.06.2026. Stand ist der 19.06.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: 1&1
1&1: -14,14 Prozent
Quelle: 1&1 Drillisch
Platz 29: United Internet
United Internet: -10,32 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 28: Sartorius vz
Sartorius vz: -7,87 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 27: CANCOM SE
CANCOM SE: -7,80 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 26: TeamViewer
TeamViewer: -6,11 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 25: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -6,07 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 24: ATOSS Software
ATOSS Software: -6,00 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 23: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -5,33 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 22: SAP SE
SAP SE: -4,36 Prozent
Quelle: SAP
Platz 21: HENSOLDT
HENSOLDT: -4,18 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 20: Drägerwerk
Drägerwerk: -3,88 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 19: freenet
freenet: -3,46 Prozent
Quelle: freenet
Platz 18: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -2,89 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 17: Siltronic
Siltronic: -2,08 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: Ottobock
Ottobock: -1,37 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 15: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,16 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 14: Bechtle
Bechtle: -0,52 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 13: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -0,24 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 12: Kontron
Kontron: -0,17 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 11: Nagarro SE
Nagarro SE: 0,34 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 10: QIAGEN
QIAGEN: 0,48 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 9: IONOS
IONOS: 1,35 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 1,50 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 7: Infineon
Infineon: 2,39 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 6: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 4,12 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 5: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 4,98 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 4: JENOPTIK
JENOPTIK: 6,44 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 16,96 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 2: SMA Solar
SMA Solar: 18,38 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 1: Nordex
Nordex: 19,00 Prozent
Quelle: Nordex AG
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag