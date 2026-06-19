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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 25 im Überblick

20.06.26 03:09 Uhr
TecDAX in KW 25: Diese Aktien waren Top-Performer und Verlierer | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 25 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.954,1 PKT 6,7 PKT 0,17%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 25

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 25/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 12.06.2026 und dem 19.06.2026. Stand ist der 19.06.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: 1&1

1&1: -14,14 Prozent

Quelle: 1&1 Drillisch

Platz 29: United Internet

United Internet: -10,32 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 28: Sartorius vz

Sartorius vz: -7,87 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 27: CANCOM SE

CANCOM SE: -7,80 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 26: TeamViewer

TeamViewer: -6,11 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 25: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -6,07 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

Platz 24: ATOSS Software

ATOSS Software: -6,00 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 23: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -5,33 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 22: SAP SE

SAP SE: -4,36 Prozent

Quelle: SAP

Platz 21: HENSOLDT

HENSOLDT: -4,18 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 20: Drägerwerk

Drägerwerk: -3,88 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 19: freenet

freenet: -3,46 Prozent

Quelle: freenet

Platz 18: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -2,89 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 17: Siltronic

Siltronic: -2,08 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 16: Ottobock

Ottobock: -1,37 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 15: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,16 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 14: Bechtle

Bechtle: -0,52 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 13: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -0,24 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 12: Kontron

Kontron: -0,17 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 11: Nagarro SE

Nagarro SE: 0,34 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 10: QIAGEN

QIAGEN: 0,48 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 9: IONOS

IONOS: 1,35 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 8: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 1,50 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 7: Infineon

Infineon: 2,39 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 6: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 4,12 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 5: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 4,98 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 4: JENOPTIK

JENOPTIK: 6,44 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Platz 3: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 16,96 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 2: SMA Solar

SMA Solar: 18,38 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 1: Nordex

Nordex: 19,00 Prozent

Quelle: Nordex AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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