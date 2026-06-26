Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 26 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 26 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 26/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.06.2026 und dem 26.06.2026. Stand ist der 26.06.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -17,50 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 29: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -12,90 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 28: VERBIO Vereinigte BioEnergie
VERBIO Vereinigte BioEnergie: -11,11 Prozent
Quelle: Verbio
Platz 27: Siltronic
Siltronic: -10,82 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 26: HENSOLDT
HENSOLDT: -10,43 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 25: SMA Solar
SMA Solar: -7,94 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 24: Nordex
Nordex: -7,67 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 23: TeamViewer
TeamViewer: -5,42 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 22: freenet
freenet: -5,18 Prozent
Quelle: freenet
Platz 21: Infineon
Infineon: -4,48 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 20: CANCOM SE
CANCOM SE: -4,02 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 19: ATOSS Software
ATOSS Software: -3,97 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 18: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,64 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 17: IONOS
IONOS: -1,63 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 16: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -1,61 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 15: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -1,59 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 14: JENOPTIK
JENOPTIK: -1,53 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 13: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -1,32 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 12: Drägerwerk
Drägerwerk: -1,19 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 11: Kontron
Kontron: -1,02 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 10: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,03 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 9: PVA TePla
PVA TePla: 0 Prozent
Quelle: PVA TePla AG
Platz 8: United Internet
United Internet: 0,34 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 7: SAP SE
SAP SE: 0,75 Prozent
Quelle: SAP
Platz 6: Bechtle
Bechtle: 1,05 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 5: Ottobock
Ottobock: 3,38 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 4: Sartorius vz
Sartorius vz: 5,16 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 3: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 5,96 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 2: QIAGEN
QIAGEN: 6,78 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 1: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 9,46 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
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Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag