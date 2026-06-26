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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 26 im Überblick

27.06.26 03:47 Uhr
TecDAX in KW 26: Diese Aktien waren Top-Performer und Verlierer | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 26 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.860,2 PKT -32,6 PKT -0,84%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 26

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 26/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 19.06.2026 und dem 26.06.2026. Stand ist der 26.06.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -17,50 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 29: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -12,90 Prozent

Quelle: AIXTRON

Platz 28: VERBIO Vereinigte BioEnergie

VERBIO Vereinigte BioEnergie: -11,11 Prozent

Quelle: Verbio

Platz 27: Siltronic

Siltronic: -10,82 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 26: HENSOLDT

HENSOLDT: -10,43 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 25: SMA Solar

SMA Solar: -7,94 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 24: Nordex

Nordex: -7,67 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 23: TeamViewer

TeamViewer: -5,42 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 22: freenet

freenet: -5,18 Prozent

Quelle: freenet

Platz 21: Infineon

Infineon: -4,48 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 20: CANCOM SE

CANCOM SE: -4,02 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 19: ATOSS Software

ATOSS Software: -3,97 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 18: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,64 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 17: IONOS

IONOS: -1,63 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 16: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -1,61 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 15: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -1,59 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 14: JENOPTIK

JENOPTIK: -1,53 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 13: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -1,32 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

Platz 12: Drägerwerk

Drägerwerk: -1,19 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 11: Kontron

Kontron: -1,02 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 10: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,03 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 9: PVA TePla

PVA TePla: 0 Prozent

Quelle: PVA TePla AG

Platz 8: United Internet

United Internet: 0,34 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 7: SAP SE

SAP SE: 0,75 Prozent

Quelle: SAP

Platz 6: Bechtle

Bechtle: 1,05 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 5: Ottobock

Ottobock: 3,38 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 4: Sartorius vz

Sartorius vz: 5,16 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 3: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 5,96 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 2: QIAGEN

QIAGEN: 6,78 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 1: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 9,46 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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