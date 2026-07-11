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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 28 im Überblick

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 28 im Überblick

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 28 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3,838.42 EUR 13.83 EUR 0.36 %
News | Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 28

TecDAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 28/26

Das Ranking

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 28/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.07.2026 und dem 10.07.2026. Stand ist der 10.07.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

AIXTRON SE

Platz 30: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -11,47 Prozent

Quelle: AIXTRON

SMA Solar

Platz 29: SMA Solar

SMA Solar: -9,98 Prozent

Quelle: SMA Solar

Nordex

Platz 28: Nordex

Nordex: -9,97 Prozent

Quelle: Nordex AG

Ottobock

Platz 27: Ottobock

Ottobock: -7,39 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

JENOPTIK

Platz 26: JENOPTIK

JENOPTIK: -7,32 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Eckert Ziegler

Platz 25: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -6,73 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Infineon

Platz 24: Infineon

Infineon: -6,33 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

PVA TePla

Platz 23: PVA TePla

PVA TePla: -4,70 Prozent

Quelle: PVA TePla AG

CANCOM SE

Platz 22: CANCOM SE

CANCOM SE: -4,52 Prozent

Quelle: Cancom

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 21: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -4,29 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

EVOTEC SE

Platz 20: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -3,77 Prozent

Quelle: evotec

Bechtle

Platz 19: Bechtle

Bechtle: -3,35 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Siltronic

Platz 18: Siltronic

Siltronic: -3,24 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 17: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -2,63 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Drägerwerk

Platz 16: Drägerwerk

Drägerwerk: -2,44 Prozent

Quelle: Drägerwerk

HENSOLDT

Platz 15: HENSOLDT

HENSOLDT: -1,67 Prozent

Quelle: HENSOLDT

SAP SE

Platz 14: SAP SE

SAP SE: -1,48 Prozent

Quelle: SAP

VERBIO Vereinigte BioEnergie

Platz 13: VERBIO Vereinigte BioEnergie

VERBIO Vereinigte BioEnergie: -1,30 Prozent

Quelle: Verbio

Siemens Healthineers

Platz 12: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,09 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

ATOSS Software

Platz 11: ATOSS Software

ATOSS Software: -0,83 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Kontron

Platz 10: Kontron

Kontron: -0,52 Prozent

Quelle: Kontron

IONOS

Platz 9: IONOS

IONOS: -0,07 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

United Internet

Platz 8: United Internet

United Internet: 0,77 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 7: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,35 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

freenet

Platz 6: freenet

freenet: 1,72 Prozent

Quelle: freenet

Deutsche Telekom

Platz 5: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 3,90 Prozent

Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com

TeamViewer

Platz 4: TeamViewer

TeamViewer: 4,90 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

QIAGEN

Platz 3: QIAGEN

QIAGEN: 5,14 Prozent

Quelle: QIAGEN

Carl Zeiss Meditec

Platz 2: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 6,47 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Sartorius vz

Platz 1: Sartorius vz

Sartorius vz: 6,80 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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