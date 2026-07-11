Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 28 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 28 im Überblick.
TecDAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 28/26
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 28/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 03.07.2026 und dem 10.07.2026. Stand ist der 10.07.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -11,47 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 29: SMA Solar
SMA Solar: -9,98 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 28: Nordex
Nordex: -9,97 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 27: Ottobock
Ottobock: -7,39 Prozent
Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 26: JENOPTIK
JENOPTIK: -7,32 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 25: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -6,73 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 24: Infineon
Infineon: -6,33 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 23: PVA TePla
PVA TePla: -4,70 Prozent
Quelle: PVA TePla AG
Platz 22: CANCOM SE
CANCOM SE: -4,52 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 21: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -4,29 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 20: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -3,77 Prozent
Quelle: evotec
Platz 19: Bechtle
Bechtle: -3,35 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 18: Siltronic
Siltronic: -3,24 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -2,63 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 16: Drägerwerk
Drägerwerk: -2,44 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 15: HENSOLDT
HENSOLDT: -1,67 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 14: SAP SE
SAP SE: -1,48 Prozent
Quelle: SAP
Platz 13: VERBIO Vereinigte BioEnergie
VERBIO Vereinigte BioEnergie: -1,30 Prozent
Quelle: Verbio
Platz 12: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,09 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 11: ATOSS Software
ATOSS Software: -0,83 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 10: Kontron
Kontron: -0,52 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 9: IONOS
IONOS: -0,07 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 8: United Internet
United Internet: 0,77 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 7: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,35 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 6: freenet
freenet: 1,72 Prozent
Quelle: freenet
Platz 5: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 3,90 Prozent
Quelle: Tobias Steinert / Shutterstock.com
Platz 4: TeamViewer
TeamViewer: 4,90 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 3: QIAGEN
QIAGEN: 5,14 Prozent
Quelle: QIAGEN
Platz 2: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 6,47 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 1: Sartorius vz
Sartorius vz: 6,80 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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