Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 30 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 30 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 30/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.07.2026 und dem 24.07.2026. Stand ist der 24.07.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Sartorius vz
Sartorius vz: -9,20 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 29: SMA Solar
SMA Solar: -7,64 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 28: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -5,12 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 27: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -4,66 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 26: Ottobock
Ottobock: -3,65 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 25: Siltronic
Siltronic: -3,32 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 24: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -2,66 Prozent
Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com
Platz 23: TeamViewer
TeamViewer: -2,35 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 22: United Internet
United Internet: -1,99 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 21: Kontron
Kontron: -0,44 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 20: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -0,19 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 19: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,17 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 18: PVA TePla
PVA TePla: 0,22 Prozent
Quelle: PVA TePla AG
Platz 17: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 0,41 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 16: VERBIO Vereinigte BioEnergie
VERBIO Vereinigte BioEnergie: 0,69 Prozent
Quelle: Verbio
Platz 15: freenet
freenet: 0,91 Prozent
Quelle: freenet
Platz 14: QIAGEN
QIAGEN: 1,03 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 13: Nordex
Nordex: 1,16 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 12: Infineon
Infineon: 1,18 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 11: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 1,27 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 10: SAP SE
SAP SE: 1,65 Prozent
Quelle: SAP
Platz 9: JENOPTIK
JENOPTIK: 1,86 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 8: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 1,95 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 7: CANCOM SE
CANCOM SE: 2,35 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 6: IONOS
IONOS: 2,45 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 5: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 2,51 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 4: Bechtle
Bechtle: 4,49 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 3: HENSOLDT
HENSOLDT: 4,56 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 2: ATOSS Software
ATOSS Software: 8,71 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 1: Drägerwerk
Drägerwerk: 10,0 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag