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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 30 im Überblick

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 30 im Überblick

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 30 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3,769.97 EUR 68.52 EUR 1.85 %
News | Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 30
Das Ranking

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 30/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 17.07.2026 und dem 24.07.2026. Stand ist der 24.07.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Sartorius vz

Platz 30: Sartorius vz

Sartorius vz: -9,20 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

SMA Solar

Platz 29: SMA Solar

SMA Solar: -7,64 Prozent

Quelle: SMA Solar

Carl Zeiss Meditec

Platz 28: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -5,12 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Eckert Ziegler

Platz 27: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -4,66 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Ottobock

Platz 26: Ottobock

Ottobock: -3,65 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Siltronic

Platz 25: Siltronic

Siltronic: -3,32 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 24: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -2,66 Prozent

Quelle: Bocman1973 / Shutterstock.com

TeamViewer

Platz 23: TeamViewer

TeamViewer: -2,35 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

United Internet

Platz 22: United Internet

United Internet: -1,99 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Kontron

Platz 21: Kontron

Kontron: -0,44 Prozent

Quelle: Kontron

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 20: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -0,19 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Siemens Healthineers

Platz 19: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,17 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

PVA TePla

Platz 18: PVA TePla

PVA TePla: 0,22 Prozent

Quelle: PVA TePla AG

EVOTEC SE

Platz 17: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 0,41 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

VERBIO Vereinigte BioEnergie

Platz 16: VERBIO Vereinigte BioEnergie

VERBIO Vereinigte BioEnergie: 0,69 Prozent

Quelle: Verbio

freenet

Platz 15: freenet

freenet: 0,91 Prozent

Quelle: freenet

QIAGEN

Platz 14: QIAGEN

QIAGEN: 1,03 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Nordex

Platz 13: Nordex

Nordex: 1,16 Prozent

Quelle: Nordex AG

Infineon

Platz 12: Infineon

Infineon: 1,18 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 11: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 1,27 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

SAP SE

Platz 10: SAP SE

SAP SE: 1,65 Prozent

Quelle: SAP

JENOPTIK

Platz 9: JENOPTIK

JENOPTIK: 1,86 Prozent

Quelle: JENOPTIK

AIXTRON SE

Platz 8: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 1,95 Prozent

Quelle: AIXTRON

CANCOM SE

Platz 7: CANCOM SE

CANCOM SE: 2,35 Prozent

Quelle: Cancom

IONOS

Platz 6: IONOS

IONOS: 2,45 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 5: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 2,51 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Bechtle

Platz 4: Bechtle

Bechtle: 4,49 Prozent

Quelle: Bechtle AG

HENSOLDT

Platz 3: HENSOLDT

HENSOLDT: 4,56 Prozent

Quelle: HENSOLDT

ATOSS Software

Platz 2: ATOSS Software

ATOSS Software: 8,71 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Drägerwerk

Platz 1: Drägerwerk

Drägerwerk: 10,0 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag