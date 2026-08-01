Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 31 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 31 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 31/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.07.2026 und dem 31.07.2026. Stand ist der 31.07.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: VERBIO Vereinigte BioEnergie
VERBIO Vereinigte BioEnergie: -11,21 Prozent
Quelle: Verbio
Platz 29: PVA TePla
PVA TePla: -10,24 Prozent
Quelle: PVA TePla AG
Platz 28: AIXTRON SE
AIXTRON SE: -9,84 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 27: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: -8,29 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 26: Siltronic
Siltronic: -8,26 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 25: SMA Solar
SMA Solar: -7,04 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,00 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 23: JENOPTIK
JENOPTIK: -5,28 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 22: Infineon
Infineon: -4,25 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 21: Nordex
Nordex: -4,00 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 20: Kontron
Kontron: -2,19 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 19: QIAGEN
QIAGEN: -1,69 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 18: Sartorius vz
Sartorius vz: -1,36 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 17: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -1,27 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 16: freenet
freenet: -0,41 Prozent
Quelle: freenet
Platz 15: CANCOM SE
CANCOM SE: -0,21 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 14: HENSOLDT
HENSOLDT: -0,05 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 13: United Internet
United Internet: 0,17 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 12: Ottobock
Ottobock: 1,26 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 11: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 1,40 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 10: IONOS
IONOS: 1,55 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 9: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,57 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 8: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: 2,33 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 7: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: 5,13 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 6: TeamViewer
TeamViewer: 6,77 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 5: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 9,71 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 4: ATOSS Software
ATOSS Software: 10,64 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 3: SAP SE
SAP SE: 12,47 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 2: Drägerwerk
Drägerwerk: 13,02 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 1: Bechtle
Bechtle: 14,10 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag