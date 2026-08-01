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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 31 im Überblick

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 31 im Überblick

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 31 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3,827.49 EUR -1.76 EUR -0.05 %
News | Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 31
Das Ranking

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 31/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 24.07.2026 und dem 31.07.2026. Stand ist der 31.07.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

VERBIO Vereinigte BioEnergie

Platz 30: VERBIO Vereinigte BioEnergie

VERBIO Vereinigte BioEnergie: -11,21 Prozent

Quelle: Verbio

PVA TePla

Platz 29: PVA TePla

PVA TePla: -10,24 Prozent

Quelle: PVA TePla AG

AIXTRON SE

Platz 28: AIXTRON SE

AIXTRON SE: -9,84 Prozent

Quelle: AIXTRON

Elmos Semiconductor

Platz 27: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: -8,29 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Siltronic

Platz 26: Siltronic

Siltronic: -8,26 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

SMA Solar

Platz 25: SMA Solar

SMA Solar: -7,04 Prozent

Quelle: SMA Solar

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 24: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): -6,00 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

JENOPTIK

Platz 23: JENOPTIK

JENOPTIK: -5,28 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Infineon

Platz 22: Infineon

Infineon: -4,25 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Nordex

Platz 21: Nordex

Nordex: -4,00 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

Kontron

Platz 20: Kontron

Kontron: -2,19 Prozent

Quelle: Kontron

QIAGEN

Platz 19: QIAGEN

QIAGEN: -1,69 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Sartorius vz

Platz 18: Sartorius vz

Sartorius vz: -1,36 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

EVOTEC SE

Platz 17: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -1,27 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

freenet

Platz 16: freenet

freenet: -0,41 Prozent

Quelle: freenet

CANCOM SE

Platz 15: CANCOM SE

CANCOM SE: -0,21 Prozent

Quelle: Cancom

HENSOLDT

Platz 14: HENSOLDT

HENSOLDT: -0,05 Prozent

Quelle: HENSOLDT

United Internet

Platz 13: United Internet

United Internet: 0,17 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Ottobock

Platz 12: Ottobock

Ottobock: 1,26 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Deutsche Telekom

Platz 11: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 1,40 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

IONOS

Platz 10: IONOS

IONOS: 1,55 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Nemetschek SE

Platz 9: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,57 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Eckert Ziegler

Platz 8: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: 2,33 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Siemens Healthineers

Platz 7: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: 5,13 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

TeamViewer

Platz 6: TeamViewer

TeamViewer: 6,77 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Carl Zeiss Meditec

Platz 5: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 9,71 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

ATOSS Software

Platz 4: ATOSS Software

ATOSS Software: 10,64 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 3: SAP SE

SAP SE: 12,47 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Drägerwerk

Platz 2: Drägerwerk

Drägerwerk: 13,02 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Bechtle

Platz 1: Bechtle

Bechtle: 14,10 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag