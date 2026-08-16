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Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 33 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
4,105.87 EUR 42.75 EUR 1.05 %
News | Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 33
Das Ranking

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 33/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.08.2026 und dem 14.08.2026. Stand ist der 14.08.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

CANCOM SE

Platz 30: CANCOM SE

CANCOM SE: -10,64 Prozent

Quelle: Cancom

Bechtle

Platz 29: Bechtle

Bechtle: -7,87 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Eckert Ziegler

Platz 28: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -2,23 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Deutsche Telekom

Platz 27: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: -1,27 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

freenet

Platz 26: freenet

freenet: -0,83 Prozent

Quelle: freenet

Infineon

Platz 25: Infineon

Infineon: -0,56 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

EVOTEC SE

Platz 24: EVOTEC SE

EVOTEC SE: -0,52 Prozent

Quelle: evotec

Ottobock

Platz 23: Ottobock

Ottobock: -0,51 Prozent

Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com

Siemens Healthineers

Platz 22: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -0,51 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Drägerwerk

Platz 21: Drägerwerk

Drägerwerk: -0,18 Prozent

Quelle: Drägerwerk

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

Platz 20: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,36 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Nordex

Platz 19: Nordex

Nordex: 0,93 Prozent

Quelle: Lukassek / Shutterstock.com

SAP SE

Platz 18: SAP SE

SAP SE: 1,22 Prozent

Quelle: SAP

Nemetschek SE

Platz 17: Nemetschek SE

Nemetschek SE: 1,90 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Kontron

Platz 16: Kontron

Kontron: 2,02 Prozent

Quelle: Kontron

QIAGEN

Platz 15: QIAGEN

QIAGEN: 2,28 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Sartorius vz

Platz 14: Sartorius vz

Sartorius vz: 2,28 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

VERBIO Vereinigte BioEnergie

Platz 13: VERBIO Vereinigte BioEnergie

VERBIO Vereinigte BioEnergie: 2,36 Prozent

Quelle: Verbio

ATOSS Software

Platz 12: ATOSS Software

ATOSS Software: 2,47 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

United Internet

Platz 11: United Internet

United Internet: 2,68 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

AIXTRON SE

Platz 10: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 2,89 Prozent

Quelle: AIXTRON

PVA TePla

Platz 9: PVA TePla

PVA TePla: 3,13 Prozent

Quelle: PVA TePla AG

IONOS

Platz 8: IONOS

IONOS: 3,80 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Elmos Semiconductor

Platz 7: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 3,84 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

TeamViewer

Platz 6: TeamViewer

TeamViewer: 4,13 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

SMA Solar

Platz 5: SMA Solar

SMA Solar: 6,32 Prozent

Quelle: SMA Solar

HENSOLDT

Platz 4: HENSOLDT

HENSOLDT: 6,38 Prozent

Quelle: HENSOLDT

JENOPTIK

Platz 3: JENOPTIK

JENOPTIK: 7,31 Prozent

Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Carl Zeiss Meditec

Platz 2: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: 7,96 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Siltronic

Platz 1: Siltronic

Siltronic: 12,22 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

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