Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 33 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 33 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 33/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 07.08.2026 und dem 14.08.2026. Stand ist der 14.08.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: CANCOM SE
CANCOM SE: -10,64 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 29: Bechtle
Bechtle: -7,87 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 28: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -2,23 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 27: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: -1,27 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 26: freenet
freenet: -0,83 Prozent
Quelle: freenet
Platz 25: Infineon
Infineon: -0,56 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 24: EVOTEC SE
EVOTEC SE: -0,52 Prozent
Quelle: evotec
Platz 23: Ottobock
Ottobock: -0,51 Prozent
Quelle: Wirestock Creators / Shutterstock.com
Platz 22: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -0,51 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 21: Drägerwerk
Drägerwerk: -0,18 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 20: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 0,36 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 19: Nordex
Nordex: 0,93 Prozent
Quelle: Lukassek / Shutterstock.com
Platz 18: SAP SE
SAP SE: 1,22 Prozent
Quelle: SAP
Platz 17: Nemetschek SE
Nemetschek SE: 1,90 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 16: Kontron
Kontron: 2,02 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 15: QIAGEN
QIAGEN: 2,28 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 14: Sartorius vz
Sartorius vz: 2,28 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 13: VERBIO Vereinigte BioEnergie
VERBIO Vereinigte BioEnergie: 2,36 Prozent
Quelle: Verbio
Platz 12: ATOSS Software
ATOSS Software: 2,47 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 11: United Internet
United Internet: 2,68 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 10: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 2,89 Prozent
Quelle: AIXTRON
Platz 9: PVA TePla
PVA TePla: 3,13 Prozent
Quelle: PVA TePla AG
Platz 8: IONOS
IONOS: 3,80 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 7: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 3,84 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 6: TeamViewer
TeamViewer: 4,13 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 5: SMA Solar
SMA Solar: 6,32 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 4: HENSOLDT
HENSOLDT: 6,38 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 3: JENOPTIK
JENOPTIK: 7,31 Prozent
Quelle: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images
Platz 2: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: 7,96 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 1: Siltronic
Siltronic: 12,22 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag