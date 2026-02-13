DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.015 ±0,0%Euro1,1863 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
KW 7: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche KW 7: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche
Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison Bilanzen & Termine: Tesla, NVIDIA, Apple, Amazon & Co. - Ergebnisse der Tech-Riesen in der aktuellen Saison
Tech-Branche im Fokus

Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 7 im Überblick

14.02.26 02:25 Uhr
TecDAX-Performance: Diese Aktien legten in KW 7 zu - andere gaben nach | finanzen.net
Börse Frankfurt

So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 7 im Überblick.

Werte in diesem Artikel
Indizes
TecDAX
3.655,3 PKT 46,8 PKT 1,30%
Charts|News|Analysen

Die schlechtesten und besten TecDAX-Werte in der Kalenderwoche 7

Platz 31: Das Ranking

Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 07/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 06.02.2026 und dem 13.02.2026. Stand ist der 13.02.2026.

Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Platz 30: Bechtle

Bechtle: -13,58 Prozent

Quelle: Bechtle AG

Platz 29: IONOS

IONOS: -10,57 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 28: CANCOM SE

CANCOM SE: -9,18 Prozent

Quelle: Cancom

Platz 27: 1&1

1&1: -8,60 Prozent

Quelle: 1&1 AG

Platz 26: TeamViewer

TeamViewer: -8,15 Prozent

Quelle: II.studio / Shutterstock.com

Platz 25: United Internet

United Internet: -6,64 Prozent

Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

Platz 24: Ottobock

Ottobock: -5,67 Prozent

Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com

Platz 23: Nemetschek SE

Nemetschek SE: -5,57 Prozent

Quelle: Nemetschek Group

Platz 22: Sartorius vz

Sartorius vz: -3,59 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 21: Eckert Ziegler

Eckert Ziegler: -3,11 Prozent

Quelle: Eckert & Ziegler

Platz 20: Carl Zeiss Meditec

Carl Zeiss Meditec: -2,54 Prozent

Quelle: Carl Zeiss Meditec

Platz 19: Siltronic

Siltronic: -2,11 Prozent

Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com

Platz 18: Siemens Healthineers

Siemens Healthineers: -1,74 Prozent

Quelle: testing / Shutterstock.com

Platz 17: ATOSS Software

ATOSS Software: -1,27 Prozent

Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com

Platz 16: Nordex

Nordex: -1,10 Prozent

Quelle: Nordex AG

Platz 15: Nagarro SE

Nagarro SE: -0,58 Prozent

Quelle: Nagarro

Platz 14: QIAGEN

QIAGEN: 0,25 Prozent

Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com

Platz 13: SAP SE

SAP SE: 0,29 Prozent

Quelle: 360b / Shutterstock.com

Platz 12: EVOTEC SE

EVOTEC SE: 0,62 Prozent

Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images

Platz 11: SMA Solar

SMA Solar: 1,39 Prozent

Quelle: SMA Solar

Platz 10: Elmos Semiconductor

Elmos Semiconductor: 2,21 Prozent

Quelle: Elmos Semiconductor SE

Platz 9: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)

SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,98 Prozent

Quelle: SUSS MicroTec SE

Platz 8: freenet

freenet: 3,31 Prozent

Quelle: freenet

Platz 7: Infineon

Infineon: 3,51 Prozent

Quelle: Infineon Technologies

Platz 6: HENSOLDT

HENSOLDT: 3,92 Prozent

Quelle: HENSOLDT

Platz 5: Drägerwerk

Drägerwerk: 4,29 Prozent

Quelle: Drägerwerk

Platz 4: JENOPTIK

JENOPTIK: 5,49 Prozent

Quelle: JENOPTIK

Platz 3: Deutsche Telekom

Deutsche Telekom: 6,51 Prozent

Quelle: Cineberg / Shutterstock.com

Platz 2: Kontron

Kontron: 6,65 Prozent

Quelle: Kontron

Platz 1: AIXTRON SE

AIXTRON SE: 12,06 Prozent

Quelle: AIXTRON

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Mehr zum Thema TecDAX

