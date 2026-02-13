Die Highlights und Lowlights im TecDAX: Gewinner und Verlierer der KW 7 im Überblick
So bewegten sich die Einzelwerte des TecDAX in der zurückliegenden Handelswoche. Die schlechtesten und besten Tech-Werte in der Kalenderwoche 7 im Überblick.
Platz 31: Das Ranking
Das folgende Ranking stellt die Top/Flop-Werte im TecDAX in KW 07/26 dar. Zugrunde gelegt wurden die Xetra-Kurswerte zwischen dem 06.02.2026 und dem 13.02.2026. Stand ist der 13.02.2026.
Quelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
Platz 30: Bechtle
Bechtle: -13,58 Prozent
Quelle: Bechtle AG
Platz 29: IONOS
IONOS: -10,57 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 28: CANCOM SE
CANCOM SE: -9,18 Prozent
Quelle: Cancom
Platz 27: 1&1
1&1: -8,60 Prozent
Quelle: 1&1 AG
Platz 26: TeamViewer
TeamViewer: -8,15 Prozent
Quelle: II.studio / Shutterstock.com
Platz 25: United Internet
United Internet: -6,64 Prozent
Quelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Platz 24: Ottobock
Ottobock: -5,67 Prozent
Quelle: Roman Babakin / Shutterstock.com
Platz 23: Nemetschek SE
Nemetschek SE: -5,57 Prozent
Quelle: Nemetschek Group
Platz 22: Sartorius vz
Sartorius vz: -3,59 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 21: Eckert Ziegler
Eckert Ziegler: -3,11 Prozent
Quelle: Eckert & Ziegler
Platz 20: Carl Zeiss Meditec
Carl Zeiss Meditec: -2,54 Prozent
Quelle: Carl Zeiss Meditec
Platz 19: Siltronic
Siltronic: -2,11 Prozent
Quelle: T. Schneider / Shutterstock.com
Platz 18: Siemens Healthineers
Siemens Healthineers: -1,74 Prozent
Quelle: testing / Shutterstock.com
Platz 17: ATOSS Software
ATOSS Software: -1,27 Prozent
Quelle: OleksandrShnuryk / Shutterstock.com
Platz 16: Nordex
Nordex: -1,10 Prozent
Quelle: Nordex AG
Platz 15: Nagarro SE
Nagarro SE: -0,58 Prozent
Quelle: Nagarro
Platz 14: QIAGEN
QIAGEN: 0,25 Prozent
Quelle: Dennis Diatel / Shutterstock.com
Platz 13: SAP SE
SAP SE: 0,29 Prozent
Quelle: 360b / Shutterstock.com
Platz 12: EVOTEC SE
EVOTEC SE: 0,62 Prozent
Quelle: REMY GABALDA/AFP/Getty Images
Platz 11: SMA Solar
SMA Solar: 1,39 Prozent
Quelle: SMA Solar
Platz 10: Elmos Semiconductor
Elmos Semiconductor: 2,21 Prozent
Quelle: Elmos Semiconductor SE
Platz 9: SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec): 2,98 Prozent
Quelle: SUSS MicroTec SE
Platz 8: freenet
freenet: 3,31 Prozent
Quelle: freenet
Platz 7: Infineon
Infineon: 3,51 Prozent
Quelle: Infineon Technologies
Platz 6: HENSOLDT
HENSOLDT: 3,92 Prozent
Quelle: HENSOLDT
Platz 5: Drägerwerk
Drägerwerk: 4,29 Prozent
Quelle: Drägerwerk
Platz 4: JENOPTIK
JENOPTIK: 5,49 Prozent
Quelle: JENOPTIK
Platz 3: Deutsche Telekom
Deutsche Telekom: 6,51 Prozent
Quelle: Cineberg / Shutterstock.com
Platz 2: Kontron
Kontron: 6,65 Prozent
Quelle: Kontron
Platz 1: AIXTRON SE
AIXTRON SE: 12,06 Prozent
Quelle: AIXTRON
Weitere News
Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag