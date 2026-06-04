Tech-Kursrutsch

Die KI-Erfolgsgeschichte an den asiatischen Märkten erhält einen weiteren empfindlichen Dämpfer: Zum Wochenstart geraten dort zahlreiche Technologie- und Halbleiterwerte massiv unter Druck.

• KI-Aktien in Asien erleben deutliche Korrektur

• Anleger sorgen sich um hohe Bewertungen und hohe US-Zinsen

• KI-Trend intakt, aber Märkte deutlich kritischer



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Am Montag setzt sich eine Entwicklung fort, die bereits in den vergangenen Handelstagen an den internationalen Kapitalmärkten zu beobachten war: Investoren hinterfragen zunehmend die Bewertungen von KI-bezogenen Unternehmen und nehmen nach einer außergewöhnlich starken Kursrally Gewinne mit. Infolgedessen fällt der Kurs der der SoftBank-Aktie in Tokio zum Wochenstart zeitweise um 7,1 Prozent auf 6.900,00 JPY, während die Anteilsscheine von Samsung Electronics in Seoul zeitweise um 8,36 Prozent auf 301.500 KRW absacken. Daneben verzeichnen aber auch die Papiere von SK hynix (-4,93 Prozent auf 1.968.000 KRW), TSMC (-2,96 Prozent auf 2.295 TWD) und Tokyo Electron (-7,65 Prozent auf 54.900 JPY) an ihren jeweiligen Heimatbörsen deutliche Abschläge.

Laut "Reuters" wird die aktuelle Verkaufswelle bei den asiatischen Tech-Aktien durch eine Kombination aus Gewinnmitnahmen, steigenden Zinsängsten und einer vorsichtigeren Einschätzung der langfristigen Renditen im KI-Sektor ausgelöst. Nach Monaten nahezu ungebremster Kursanstiege scheint sich die Stimmung an den Märkten spürbar verändert zu haben.

Von der Wachstumsfantasie zur Bewertungsfrage

Die Entwicklung kommt nicht völlig überraschend. Seit dem Durchbruch generativer KI-Anwendungen haben Investoren weltweit enorme Summen in Unternehmen investiert, die direkt oder indirekt von der Nachfrage nach Hochleistungsrechnern, Speicherchips und Rechenzentren profitieren. Vor allem Halbleiterhersteller galten als die großen Gewinner dieses Trends.

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Doch je stärker die Kurse stiegen, desto lauter wurden auch die Stimmen, die vor einer Überhitzung warnten. Marktbeobachter verweisen darauf, dass viele Unternehmen mittlerweile mit Bewertungskennzahlen gehandelt werden, die bereits ein außergewöhnlich starkes Wachstum über viele Jahre hinweg voraussetzen. Jede Andeutung einer Verlangsamung kann daher erhebliche Kursreaktionen auslösen.

Nach Einschätzung von Analysten, die von "Reuters" zitiert werden, reagieren Investoren derzeit besonders sensibel auf Hinweise, dass die wirtschaftlichen Erträge der enormen KI-Investitionen möglicherweise nicht so schnell realisiert werden wie bislang angenommen.

Warum gerade SoftBank stark verliert

Auffällig im aktuellen Abverkauf ist unter anderem die Schwäche der SoftBank-Aktie, die bereits in der vergangenen Woche begann und sich nun weiter fortsetzt. Der japanische Technologiekonzern gilt seit Jahren als einer der prominentesten Investoren im Technologiesektor und hat sich zuletzt stark als Akteur im KI-Ökosystem positioniert. Über Beteiligungen, Fondsstrukturen und strategische Investments ist das Unternehmen eng mit den Erwartungen an die nächste Wachstumsphase der künstlichen Intelligenz verknüpft.

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Gerade diese enge Verbindung macht SoftBank jedoch anfällig für Stimmungsschwankungen. Wenn Investoren ihre Risikobereitschaft reduzieren, werden häufig zuerst jene Unternehmen verkauft, deren Bewertung besonders stark von zukünftigen Wachstumserwartungen abhängt. Der starke Kursrückgang bei der SoftBank-Aktie verdeutlicht nun, wie schnell sich die Wahrnehmung eines Unternehmens verändern kann, wenn die Märkte von Euphorie auf Vorsicht umschalten.

Asiatische Halbleiterhersteller im Zentrum der Korrektur

Auch die großen asiatischen Chipunternehmen stehen im Fokus der aktuellen Marktbewegung. Samsung Electronics und SK hynix gehören zu den weltweit wichtigsten Herstellern von Speicherchips, die für KI-Anwendungen unverzichtbar sind. TSMC wiederum produziert einen Großteil der modernsten Hochleistungschips für internationale Technologiekonzerne. Tokyo Electron profitiert als Ausrüster der Halbleiterindustrie von jedem Ausbau neuer Fertigungskapazitäten.

Gerade weil diese Unternehmen als Kernprofiteure des KI-Booms gelten, reagieren ihre Aktien besonders empfindlich auf Veränderungen der Marktstimmung. Die jüngsten Verluste bedeuten jedoch nicht zwangsläufig, dass sich die fundamentalen Geschäftsaussichten verschlechtert haben. Vielmehr scheint der Markt derzeit die Frage neu zu bewerten, wie schnell und in welchem Umfang sich die enormen Investitionen in KI tatsächlich auszahlen werden.

Zinsen als zusätzlicher Belastungsfaktor

Hinzu kommt ein makroökonomischer Aspekt. Starke Konjunkturdaten aus den USA, etwa der am Freitag veröffentlichte Arbeitsmarktbericht, haben zuletzt die Erwartungen gestützt, dass die US-Zinsen länger auf erhöhtem Niveau bleiben oder sogar steigen könnten. Für Wachstumsunternehmen stellt dies eine besondere Herausforderung dar. Höhere Zinsen verringern den heutigen Wert zukünftiger Gewinne und treffen damit insbesondere jene Unternehmen, deren Bewertung stark auf langfristigen Wachstumserwartungen basiert.

Diese Mechanik erklärt, weshalb Technologie- und KI-Aktien oft deutlich stärker auf Zinsänderungen reagieren als klassische Industrie- oder Konsumwerte. Die aktuelle Marktkorrektur ist daher nicht allein Ausdruck einer Skepsis gegenüber künstlicher Intelligenz, sondern auch eine Reaktion auf veränderte finanzielle Rahmenbedingungen.

Keine Abkehr von KI, sondern eine Neubewertung

Trotz der jüngsten Turbulenzen sprechen viele Indikatoren nicht für ein Ende des KI-Booms. Die Nachfrage nach leistungsfähigen Chips, Rechenzentren und KI-Infrastruktur bleibt hoch. Erst in den vergangenen Tagen wurden neue Kooperationen und langfristige Technologievereinbarungen zwischen führenden Akteuren der Branche bekannt. Auch die Investitionspläne großer Technologieunternehmen deuten weiterhin auf erhebliche Ausgaben für KI-Systeme hin.

Die gegenwärtige Entwicklung könnte daher eher als Übergang von einer Phase grenzenloser Erwartungen zu einer Phase nüchternerer Bewertung verstanden werden. Während die ersten Jahre des KI-Booms vor allem von Zukunftsvisionen geprägt waren, rückt nun zunehmend die Frage in den Mittelpunkt, welche Unternehmen diese Erwartungen tatsächlich in nachhaltige Gewinne umwandeln können.

Carolin Ludwig, Redaktion finanzen.net