AIXTRON-Aktie sinkt trotz Analystenunterstützung
Nach dem starken Vortag haben die AIXTRON-Aktien am Freitag trotz weiterer positiver Analysten-Einschätzungen nachgegeben.
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Grund ist eine allgemeine Schwäche im Technologiesektor, nachdem US-Schwergewichte wie Amazon und Intel mit ihren Quartalsbilanzen und Prognosen am Vorabend enttäuscht hatten.
Die Aktien des deutschen Spezialanlagenbauers hattenn sich in den vergangenen Tagen von ihrer Kursschwäche seit Anfang Oktober gerade erst etwas erholt, bekommen nun aber wieder einen Dämpfer. Das Minus belief sich zuletzt auf fast vier Prozent bei einem Kurs von 32,80 Euro.
Am Vortag hatten die Papiere des Anlagenbauers für die Chipindustrie um 8,5 Prozent zugelegt nach Quartalszahlen und positiven Aussagen zur Nachfrage. Analyst Michael Kuhn von der Deutschen Bank ist daher optimistisch und hob die Papiere auf "Buy". Im dritten Quartal in Folge habe der Trend bei den Anlagen für optoelektronische Chips positiv überrascht, schrieb er. Gleichzeitig starte die Erholung im Bereich Power-Chips früher als gedacht. Zuversichtlicher für AIXTRON wurde auch Morgan Stanley: die US-Bank stuft die Titel nun mit "Overweight" ein.
Am deutschen Markt erfasste am Freitag die Techschwäche nach der jüngsten Stabilisierung wieder sämtliche Papiere von Unternehmen aus der Halbleiterbranche.
Siltronic (Siltronic), Suss Microtec (SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)), Elmos (Elmos Semiconductor) und JENOPTIK verloren im MDAX noch mehr als Aixtron.
Im DAX sanken Infineon um 3,7 Prozent. Die Anteile von Siemens Energy als bisheriger Profiteur vom Bau von KI-Rechenzentren sackten um mehr als 5 Prozent ab.
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FRANKFURT (dpa-AFX)
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Bildquellen: SmartCaps, AIXTRON SE