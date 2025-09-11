DAX23.641 +0,1%ESt505.460 -0,2%Top 10 Crypto15,65 +2,6%Dow46.293 -0,2%Nas22.573 -1,0%Bitcoin96.290 +1,6%Euro1,1746 -0,6%Öl68,64 +1,3%Gold3.765 ±0,0%
Technik aus den USA

SAP-Aktie leichter: Gemeinsam mit OpenAI soll deutsche Verwaltung mit sicherer KI versorgt werden

24.09.25 13:16 Uhr
SAP-Aktie leichter: Zusammenarbeit mit OpenAI um deutsche Verwaltung mit sicherer KI zu versorgen

Der weltweit führende KI-Anbieter OpenAI und Europas größter Softwarekonzern SAP wollen künftig Verwaltungen, Schulen und Universitäten sowie andere öffentliche Einrichtungen in Deutschland mit Anwendungen der Künstlichen Intelligenz versorgen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Microsoft Corp.
434,70 EUR 4,05 EUR 0,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
152,46 EUR 1,38 EUR 0,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
SAP SE
231,35 EUR 6,85 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Deutschland wird damit einen Zugang zu den besten Technologien zu deutschen Bedingungen erhalten", sagte die europäische OpenAI-Managerin Julie Lavet.

Der Start der Kooperation ist für 2026 geplant. "Millionen Beschäftigte in Verwaltungen, Forschungseinrichtungen und öffentlichen Institutionen sollen damit KI sicher und verantwortungsvoll nutzen können, um tägliche Aufgaben schneller zu erledigen, Aktenführung zu automatisieren und Bürgerdienste zu verbessern - und so mehr Zeit für die Arbeit am Menschen statt für Papierkram zu gewinnen", versprachen die Unternehmen.

Vorgaben aus Deutschland - Technik aus den USA

Bei dem Projekt werde sichergestellt, dass die KI unter den strengen deutschen Vorgaben für Datensouveränität, Datenschutz und rechtliche Rahmenbedingungen eingesetzt werden kann. Allerdings stammen wichtige technische Komponenten der KI-Kooperation aus den USA: OpenAI hat seinen Hauptsitz in San Francisco. In den Rechenzentren der SAP SE-Tochtergesellschaft Delos wird die Cloud-Software Azure vom US-Konzern Microsoft verwendet. Und die wichtigsten Chips in den KI-Servern stammen von NVIDIA aus Kalifornien.

SAP-Manager Philipp Herzig, der in dem Konzern für die Bereiche Technologie und KI zuständig ist, sagte: "Es handelt sich um ein vollständig souveränes Angebot, das die roten Linien des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik BSI erfüllen wird und das aus Deutschland heraus betrieben wird. Auf die Daten können Unberechtigte nicht zugreifen, weil diese innerhalb der deutschen Rechenzentren verbleiben." Selbst Microsoft-Chef Satya Nadella betonte, wie souverän die Lösung sei: Damit könnten öffentliche Institutionen in Deutschland die KI zielgerichtet und verantwortungsvoll anwenden.

Groß - aber nicht riesig

SAP wird für die Kooperation mit OpenAI seine Cloud-Infrastruktur in Deutschland bei der Tochtergesellschaft Delos auf 4.000 GPUs für KI-Anwendungen ausbauen. Die Abkürzung GPU steht für Graphic Processing Unit, also Hochleistungs-Grafikprozessoren, die besonders für die Anwendung der kürzlichen Intelligenz geeignet sind. Mit einer Kapazität von 4.000 GPUs zählt eine Anlage zu den größten nationalen KI-Cloud-Installationen. In führenden KI-Nationen wie den USA oder China, aber auch Schwellenländern wie Indien sind allerdings zum Teil deutlich größere Anlagen im Einsatz.

Die Partnerschaft unterstützt die nationale KI-Strategie und die High-Tech-Agenda der Bundesregierung, die bis 2030 einen deutlichen Anstieg der KI-getriebenen Wertschöpfung anstrebt.

Via XETRA verliert die SAP-Aktie leichter zwischenzeitlich 0,09 Prozent auf 226,00 Euro.

/chd/DP/stw

WALLDORF/MÜNCHEN (dpa-AFX)

