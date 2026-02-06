DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin59.552 +1,6%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Siemens 723610 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Allianz 840400 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Strategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt Strategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Technikproblem zwingt DHL-Maschine zur Rückkehr nach Leipzig

08.02.26 10:24 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
190,06 EUR 1,02 EUR 0,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
DHL Group (ex Deutsche Post)
49,68 EUR 0,36 EUR 0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

LEIPZIG/HALLE (dpa-AFX) - Eine Frachtmaschine des Logistikdienstleisters DHL ist über Sachsen mehrere Schleifen geflogen und schließlich via Prag zum Flughafen Leipzig/Halle Airport zurückgekehrt. Grund dafür war ein technisches Problem, wie ein Sprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG mitteilte.

Wer­bung

Das Frachtflugzeug war auf dem Weg nach Tel Aviv (Israel), als auf Höhe von Prag ein technischer Defekt festgestellt worden sei. Daraufhin habe die Crew entschieden, nach Leipzig/Halle zurückzukehren, wo die notwendige Infrastruktur zur Behebung des Problems vorhanden sei. Die Maschine sei dort am Samstagmorgen gegen 6.30 Uhr gelandet.

Bei dem Flugzeug handelte es sich um einen Großraumfrachter vom Typ Airbus (Airbus SE) A300F4-600, der regelmäßig für Frachtverbindungen des Unternehmens eingesetzt wird./djj/DP/mis

Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

DatumRatingAnalyst
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
27.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
22.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
27.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
08.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.12.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.12.2025DHL Group (ex Deutsche Post) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Equal WeightBarclays Capital
28.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
22.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
21.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
15.01.2026DHL Group (ex Deutsche Post) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
11.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
06.11.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
13.10.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG
22.09.2025DHL Group (ex Deutsche Post) UnderperformMerrill Lynch & Co., Inc.
05.08.2025DHL Group (ex Deutsche Post) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für DHL Group (ex Deutsche Post) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen