TechnipFMC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

31.10.26 06:35 Uhr

TechnipFMC hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TechnipFMC 2,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net