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TechnipFMC: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Werte in diesem Artikel
Aktien
TechnipFMC PLC Registered Shs
61.24 EUR 1.58 EUR 2.65 %
Charts | News | Analysen

TechnipFMC hat am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf 1,05 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,750 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat TechnipFMC 2,88 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,12 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net

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Datum Rating Analyst
14.12.18 TechnipFMC Outperform BMO Capital Markets
14.12.18 TechnipFMC Buy Seaport Global Securities
13.12.17 TechnipFMC Outperform Cowen and Company, LLC
20.10.17 TechnipFMC Buy Gabelli & Co
25.08.17 TechnipFMC Outperform RBC Capital Markets

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