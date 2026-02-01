DAX24.859 ±0,0%Est505.975 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5900 +2,0%Nas22.597 -2,0%Bitcoin56.601 +1,5%Euro1,1864 -0,1%Öl67,28 -0,4%Gold4.971 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Heidelberg Materials 604700 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor US-Inflationsdaten: DAX stabil -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero von Talabat belastet -- pbb, Siemens, RWE, Rivian, Applied Materials, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Technische Störung legt Flughafen Köln/Bonn lahm

13.02.26 13:55 Uhr

KÖLN (dpa-AFX) - Geduldsprobe für Karnevalsflüchtlinge: Eine technische Störung hat den Flughafen Köln/Bonn am Morgen für etwa zweieinhalb Stunden weitgehend lahmgelegt. Etwa 800 Fluggäste seien davon betroffen gewesen, teilte der Flughafen mit. Sie mussten den Sicherheitsbereich verlassen, längere Zeit warten und dann erneut mit ihrem Handgepäck durch die Sicherheitskontrolle. "Grund für die Maßnahme war eine zeitweise technische Funktionsstörung an der Sicherheitskontrolle während der Einführungsphase neuer Technik", teilte der Flughafen mit.

Wer­bung

Dem Vernehmen nach war eine Tasche direkt an den Besitzer ausgehändigt worden, obwohl sie zuvor beim Durchleuchten als verdächtig eingestuft worden war und deshalb noch einmal extra kontrolliert werden sollte. Daraufhin sperrte die Bundespolizei vorübergehend den Sicherheits-Check der Terminals 1 und 2.

Der Flugbetrieb sei aber während der Maßnahme nicht eingestellt gewesen, betonte der Flughafen. Landungen hätten planmäßig stattgefunden. Von der Verzögerung bei den Abflügen sei etwa ein Dutzend Flüge betroffen gewesen, sagte ein Flughafensprecher.

Nachdem der Betrieb wieder aufgenommen worden war, kam es am Sicherheitscheck zu längeren Wartezeiten, einmal dadurch, dass die 800 Passagiere vom Morgen nochmal geprüft werden mussten und dann dadurch, dass die Scanner mit der neuen Technik zunächst nicht genutzt werden konnten. Rund 60 Prozent der eigentlichen Kapazitäten stünden zur Verfügung, sagte ein Flughafensprecher. "Deswegen sind die Techniker mit Hochdruck dran, den Fehler zu beheben."/cd/DP/jha