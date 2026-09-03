DAX 25.987 -0,1%ESt50 6.368 -0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,50 +1,2%Nas 26.584 +1,4%Bitcoin 69.754 -0,2%Euro 1,1623 -0,0%Öl 95,1 -0,4%Gold 4.475 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Technischer Meilenstein

SpaceX-Aktie springt vor 14. Starship-Test deutlich nach oben - 2-Billionen-Marke im Blick

SpaceX-Aktie springt vor 14. Starship-Test deutlich nach oben - 2-Billionen-Marke im Blick

Ein kräftiger Kurssprung schickt SpaceX kurzzeitig zurück in den exklusiven Klub der 2-Billionen-Konzerne, während im Hintergrund ein technischer Meilenstein naht.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SpaceX
130.18 EUR 1.16 EUR 0.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Tesla
319.00 EUR -4.80 EUR -1.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
29,482.32 USD 338.99 USD 1.16 %
News | Analysen

  • SpaceX-Aktie zog am Donnerstag kräftig an
  • Marktkapitalisierung knackt zeitweise 2-Billionen-Marke
  • Erster orbitaler Starship-Flug könnte Mitte September starten
Werbung

Die SpaceX-Aktie sprang am Donnerstag an der NASDAQ um 6,42 Prozent auf 149,74 US-Dollar an. Im Tagesverlauf ging es zeitweise noch weiter nach oben, sodass die Marktkapitalisierung des Raumfahrt- und KI-Konzerns für einen Moment wieder über die Marke von 2 Billionen US-Dollar stieg - ein Niveau, das der Titel seit Anfang Juli nicht mehr erreicht hatte. Getragen wurde die Bewegung von einer breiten Rally an den US-Technologiebörsen, in deren Sog auch der NASDAQ 100 kräftig zulegte.

Auch vor dem Wochenende scheint der Aufwärtstrend anzuhalten: Die SpaceX-Aktie zieht im vorbörslichen Handel stellenweise um 0,74 Prozent auf 150,85 US-Dollar an.

Cybercab-Verzahnung und Analystenlob befeuern die Rally

Der Kurssprung fällt mit einem Kursfeuerwerk bei der Tesla-Aktie zusammen, die im Vorfeld eines Events zum Cybercab-Robotertaxi ebenfalls deutlich zulegte. Tesla rüstet die autonomen Fahrzeuge mit dem Satelliteninternet Starlink aus SpaceX' Connectivity-Sparte aus, um Verbindungsabbrüche zu vermeiden und hochauflösendes Streaming an Bord zu ermöglichen.

Werbung

Rückenwind kam außerdem von Analystenseite: Laut TipRanks hob Oppenheimer das Kursziel für SpaceX am Mittwoch von 250 auf 280 US-Dollar an und bestätigte die Einstufung "Outperform", mit Verweis auf die vertikal integrierte KI-Plattform als Differenzierungsmerkmal. Der durchschnittliche Analystenkurszielwert für die Aktie liegt bei rund 228 US-Dollar und damit deutlich über dem aktuellen Niveau.

Starship-Flug 14 rückt näher

Parallel zur Kursrally rückt ein operativer Meilenstein näher. Einem bei der US-Regulierungsbehörde FCC eingereichten Dokument zufolge plant SpaceX den 14. Testflug des Starship-Systems frühestens für den 15. September. Es wäre der erste Versuch, mit der Kombination aus Booster und Raumschiff tatsächlich eine Erdumlaufbahn zu erreichen, nachdem die vorangegangenen Flüge auf suborbitalen Flugbahnen endeten. Erstmals sollen dabei reale, kommunikationsfähige Starlink-Satelliten der neuen Hochkapazitätsgeneration ausgesetzt werden, statt wie bei früheren Tests nicht kommunizierender Attrappen. Start und Landung sind laut Planung von der Starbase-Anlage in Texas vorgesehen.

Anleger sollten also besonders den 15. September in den Blick nehmen. Dann wird sich zeigen, ob SpaceX den ersten orbitalen Starship-Flug tatsächlich einhält oder der Zeitplan wie in den Wochen zuvor erneut verändert wird.

Werbung

Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

Bildquellen: Juan Alejandro Bernal / Shutterstock.com, JHVEPhoto / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
02.09.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
25.08.26 SpaceX Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
21.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
20.08.26 SpaceX Verkaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.