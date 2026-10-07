DAX 25.141 -1,2%ESt50 6.188 -1,3%MSCI World 4.985 +0,6%Top 10 Crypto 11,25 -2,5%Nas 27.600 +0,4%Bitcoin 74.838 -1,6%Euro 1,1194 -0,6%Öl 101,7 +1,1%Gold 4.116 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Technolgiesektor unter Druck

Aktien von Siltronic, Elmos & Co.: Gewinnmitnahmen belasten Techsektor

Aktien von Siltronic, Elmos & Co.: Gewinnmitnahmen belasten Techsektor

Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch das Bild im europäischen Technolgiesektor geprägt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
61.30 EUR -2.74 EUR -4.28 %
Charts | News | Analysen
SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
71.90 EUR -0.30 EUR -0.42 %
Charts | News | Analysen

Dieser zollte seiner jüngsten Rally Tribut, die ihm seit Mitte September einen Zuwachs von 12 Prozent beschert hatte. Zuletzt verlor er als zweitschwächster im Stoxx-600-Tableau 1,2 Prozent. Am Vortag war er auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen.

Werbung

Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch die Papiere von Infineon als Schlusslicht im DAX 4 Prozent. Im MDAX lagen SUSS MicroTec, JENOPTIK, Elmos Semiconductor und Siltronic mit Abschlägen zwischen 2,5 und 4,4 Prozent auf den hinteren Plätzen.

Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets wies zudem auf die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer an die bevorstehenden Quartalsbilanzen von Tech-Schwergewichten aus Asien hin. Es sei fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK hynix diese tatsächlich erfüllen könnten.

/ajx/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Werbung

FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images

Aktuelle Infineon Aktie News

Werbung

Infineon Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Infineon nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.