Aktien von Siltronic, Elmos & Co.: Gewinnmitnahmen belasten Techsektor

Technolgiesektor unter Druck

07.10.26 11:14 Uhr

Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch das Bild im europäischen Technolgiesektor geprägt.

Dieser zollte seiner jüngsten Rally Tribut, die ihm seit Mitte September einen Zuwachs von 12 Prozent beschert hatte. Zuletzt verlor er als zweitschwächster im Stoxx-600-Tableau 1,2 Prozent. Am Vortag war er auf den höchsten Stand seit dem Jahr 2000 gestiegen.

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Am deutschen Aktienmarkt verloren am Mittwoch die Papiere von Infineon als Schlusslicht im DAX 4 Prozent. Im MDAX lagen SUSS MicroTec, JENOPTIK, Elmos Semiconductor und Siltronic mit Abschlägen zwischen 2,5 und 4,4 Prozent auf den hinteren Plätzen.

Marktexperte Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets wies zudem auf die hohen Erwartungen der Marktteilnehmer an die bevorstehenden Quartalsbilanzen von Tech-Schwergewichten aus Asien hin. Es sei fraglich, ob große Technologieunternehmen wie Samsung und SK hynix diese tatsächlich erfüllen könnten.

/ajx/mis

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FRANKFURT/PARIS/NEW YORK (dpa-AFX Broker)