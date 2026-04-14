Siemens-Aktie etwas fester: Abspaltung der Siemens-Medizintechnik erst im Jahr 2027
Die Abspaltung der Siemens-Medizintechnik vom Mutterkonzern wird erst im nächsten Jahr stattfinden.
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Die Siemens-Aktionäre sollen darüber auf der ordentlichen Siemens-Hauptversammlung im Februar 2027 abstimmen, wie der Technologiekonzern mitteilte.
Siemens hatte im vergangenen November angekündigt, seinen Anteilseignern 30 Prozent der Healthineers-Aktien zukommen lassen zu wollen. Ursprünglich war eine Umsetzung bereits in diesem Jahr als Option genannt worden.
Der Separierungsprozess sowie der Prozess der regulatorischen Klärung sind den Angaben zufolge weit fortgeschritten. Eine endgültige Bestätigung zu regulatorischen Fragen stehe aber noch aus. Siemens bereite eine Abspaltung nach dem deutschen Umwandlungsgesetz vor, bei der die Aktionäre der Siemens AG die Aktien der Siemens Healthineers AG direkt erhalten sollen.
Das Unternehmen sei "überzeugt, dass dieser Ansatz den größtmöglichen Wert für die Aktionäre beider Unternehmen bietet", heißt es in der Mitteilung weiter. Die Siemens-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,19 Prozent höher bei 240,05 Euro.
DOW JONES
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