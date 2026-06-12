TECHNOLOGIES,Inc Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

TECHNOLOGIES,Inc Registered veröffentlichte am 12.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 7,35 JPY gegenüber 7,47 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat TECHNOLOGIES,Inc Registered mit einem Umsatz von insgesamt 1,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 37,29 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.net