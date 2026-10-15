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Technologiewechsel

Infineon & Wolfspeed: Umstellung auf 200-mm-Siliziumkarbid-Wafer - Aktien in Rot

Infineon & Wolfspeed: Umstellung auf 200-mm-Siliziumkarbid-Wafer - Aktien in Rot

Infineon und Wolfspeed haben eine neue mehrjährige Liefervereinbarung für 200-mm-Siliziumkarbid-(SiC)-Wafer unterzeichnet.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
50.72 EUR -3.99 EUR -7.29 %
Charts | News | Analysen
Wolfspeed
21.69 EUR -3.50 EUR -13.89 %
Charts | News | Analysen

Wie Infineon mitteilte, soll damit die bestehende Lieferbeziehung mit Wolfspeed von der 150-mm- auf die 200-mm-Substrattechnologie umgestellt werden.

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Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.

SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.

Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 8,49 Prozent auf 50,65 Euro, während die Wolfspeed-Aktie im vorbörslichen NYSE-Handel 2,16 Prozent auf 24,05 US-Dollar verliert.

DJG/uxd/hab

Dow Jones Newswires

Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, T. Schneider / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
30.09.26 Infineon Buy Jefferies & Company Inc.
28.09.26 Infineon Neutral UBS AG
21.09.26 Infineon Neutral UBS AG
14.09.26 Infineon Neutral UBS AG
09.09.26 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Information

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