Infineon & Wolfspeed: Umstellung auf 200-mm-Siliziumkarbid-Wafer - Aktien uneins
Infineon und Wolfspeed haben eine neue mehrjährige Liefervereinbarung für 200-mm-Siliziumkarbid-(SiC)-Wafer unterzeichnet.
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Wie Infineon mitteilte, soll damit die bestehende Lieferbeziehung mit Wolfspeed von der 150-mm- auf die 200-mm-Substrattechnologie umgestellt werden.
Das Abkommen soll die Umstellung von Infineon auf die 200-mm-SiC-Fertigung stützen und seine Position weltweit als Anbieter von Leistungshalbleitern unterstützen. Auch sollen sowohl die Resilienz der Lieferkette als auch die SiC-Wachstumsstrategie des Unternehmens gefestigt werden.
SiC-Halbleiter haben sich laut Mitteilung zu einer Schlüsseltechnologie für Anwendungen entwickelt, die die globale Dekarbonisierung vorantreiben, von Elektrofahrzeugen und erneuerbaren Energiesystemen bis hin zur Stromversorgung von KI-Rechenzentren.
Die Infineon-Aktie verliert im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 5,78 Prozent auf 50,15 Euro, während die Wolfspeed-Aktie im NYSE-Handel 2,52 Prozent auf 25,20 US-Dollar gewinnt.
DJG/uxd/hab
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