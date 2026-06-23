Techprecision stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
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Techprecision hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.06.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.
Techprecision vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz lag bei 8,1 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 14,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Techprecision vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,170 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,290 USD je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 31,64 Millionen USD – eine Minderung um 7,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 34,03 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.net
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