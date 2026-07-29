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Techriese mit Bilanz

Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet - So reagiert die Aktie

Apple legt bei Umsatz und Gewinn kräftiger zu als erwartet - So reagiert die Aktie

Mit Spannung waren die Zahlen des Techriesen Apple erwartet worden. Anleger reagieren prompt auf die vorgelegte Quartalsbilanz.

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Aktien
Apple Inc.
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Apple hat in seinem dritten Geschäftsquartal 2026 einmal mehr mehr verdient. Das EPS kletterte von 1,57 US-Dollar je Aktie auf 2,02 US-Dollar je Aktie. Damit konnte der iPhone-Hersteller die Markterwartungen, die im Vorfeld bei einem Ergebnis von 1,89 US-Dollar je Aktie gelegen hatten, schlagen.

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Der Umsatz zog daneben von 94,07 Milliarden US-Dollar auf 109,4 Milliarden US-Dollar an, hier hatten Experten im Vorfeld Erlöse von 109,04 Milliarden US-Dollar erwartet. Ein Wert, den Apple leicht übertreffen konnte.

Die Apple-Aktie zeigt sich nachbörslich an der NASDAQ 2,6 Prozent tiefer bei 324,76 US-Dollar.

Claudia Stephan, Bettina Schneider, Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Songquan Deng / Shutterstock.com, nui7711 / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
16.07.26 Apple Hold Jefferies & Company Inc.
08.07.26 Apple Outperform Bernstein Research
07.07.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 Apple Neutral UBS AG