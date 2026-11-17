Techwing stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1431,00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Techwing ein EPS von -173,000 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 87,78 Milliarden KRW – ein Plus von 110,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Techwing 41,77 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Die Schätzungen der Analysten hatten bei einem Gewinn je Aktie von 1315,26 KRW sowie einem Quartalsumsatz in Höhe von 87,78 Milliarden KRW gelegen.

Redaktion Finanzen.net