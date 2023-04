Teck Resources lehnt auch überarbeitetes Glencore-Kaufgebot ab

Von Vipal Monga und Julie Steinberg

NEW YORK (Dow Jones)--Das kanadische Bergbauunternehmen Teck Resources lehnt auch das aktualisierte Fusionsangebot von Wettbewerber Glencore in Höhe von rund 23 Milliarden US-Dollar ab. Stattdessen sei der eigene Plan zur Aufspaltung in zwei unabhängige Unternehmen im besten Interesse seiner Aktionäre, teilte Teck mit.

Anfang dieses Monats hatte Glencore ein detailliertes Angebot für einen Zusammenschluss mit Teck und die Gründung von zwei getrennten Unternehmen für die fusionierten Metall- und Kohlegeschäfte vorgelegt. Teck lehnte dieses Angebot mit der Begründung ab, dass es die Aktionäre dem großen Thermalkohlegeschäft von Glencore aussetzen würde.

Glencore hat in dieser Woche das Angebot überarbeitet und bietet den Teck-Aktionären die Möglichkeit, sich anstelle von Aktien an den kombinierten Kohlegeschäften der Unternehmen in bar zu beteiligen. "Glencore hat zwei opportunistische und unrealistische Vorschläge gemacht, die Glencore auf Kosten der Teck-Aktionäre einen erheblichen Wertzuwachs bescheren würden", sagte Sheila Murray, Vorsitzende von Teck.

In seiner Ablehnung des aktualisierten Angebots von Glencore erklärte Teck am Donnerstag, dass ein Zusammenschluss die Möglichkeiten des Unternehmens einschränken würde, andere Käufer zu finden, das Unternehmen dem Risiko der Regulierung durch die Kartellbehörden aussetzen würde und der Abschluss zu lange dauern würde. Teck wies auch auf ökologische, soziale und Governance-Bedenken hin. "Wir sind der Meinung, dass der Vorschlag von Glencore einige erhebliche strukturelle Mängel aufweist", sagte Teck-CEO Jonathan Price.

