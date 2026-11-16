Tecnicas Reunidas, verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Tecnicas Reunidas, ließ sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Tecnicas Reunidas, die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,18 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Tecnicas Reunidas, in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,86 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,99 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 2,16 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net