Tectonic Metals informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Tectonic Metals hat am 27.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,20 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,140 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion Finanzen.net
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