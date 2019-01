Teekay gibt Dividende bekannt

Die im Tankergeschäft tätige Teekay Corporation (ISIN: MHY8564W1030, NYSE: TK) wird eine unveränderte Quartalsdividende von 0,055 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen, wie am Dienstag berichtet wurde. Auf das Jahr gerechnet erhalten die Investoren 0,22 US-Dollar Dividende. Somit beträgt die aktuelle Dividendenrendite beim derzeitigen Börsenkurs von 3,96 US-Dollar (Stand: 8. Januar 2019) 5,56 Prozent.

Aktionäre erhalten die nächste Ausschüttung am 14. Februar 2019 (Record date: 1. Februar 2019). Teekay wurde 1973 gegründet und ist über seine Tochtergesellschaften im Energietransport auf dem Schifffahrtsweg tätig. Das Unternehmen hat seinen operativen Firmensitz im kanadischen Vancouver. Hauptsitz der Gesellschaft ist Hamilton, Bermuda.

Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2018 erwirtschaftete der Konzern einen Umsatz von 416,56 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 405,64 Mio. US-Dollar) bei einem Verlust von 12 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 28,3 Mio. US-Dollar im Vorjahr, wie am 15. November berichtet wurde. Seit Jahresanfang 2019 liegt die Aktie an der Wall Street mit 18,56 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 397,7 Mio. US-Dollar (Stand: 8. Januar 2019).

Redaktion MyDividends.de