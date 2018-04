Teekay Offshore Partners zahlt Dividende

Teekay Offshore Partners L.P. (ISIN: MHY8565J1010, NYSE: TOO) wird eine Quartalsdividende von 0,01 US-Dollar an die Aktionäre ausbezahlen. Damit erhalten die Investoren auf das Jahr hochgerechnet und unter Voraussetzung einer gleichbleibenden Dividende 0,04 US-Dollar. Beim derzeitigen Börsenkurs von 2,40 US-Dollar (Stand: 5. April 2018) liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 1,67 Prozent. Aktionäre erhalten die Ausschüttung am 11. Mai 2018 (Record date: 4. Mai 2018).

Die Teekay Offshore Partners gehört zur Teekay Corporation, die 1973 als Reederei gegründet wurde. Heute ist Teekay eines der größten Unternehmen weltweit, das sich auf den Transport, Umschlag und das Lagern von Energieträger im Bereich Seeverkehr spezialisiert hat. Der Konzern hat seinen Firmensitz in Hamilton auf den Bermudas. Das operative Geschäft wird jedoch vom kanadischen Vancouver aus geleitet.

Seit Jahresanfang liegt die Aktie an der Wall Street mit 1,69 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 984,1 Mio. US-Dollar (Stand: 5. April 2018).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de