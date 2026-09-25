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Teekonsum

Nestle-Aktie verliert: Ende für das Teekapselsystem „Special.T“

Nestle-Aktie verliert: Ende für das Teekapselsystem „Special.T“

Nestlé stellt nach 16 Jahren sein Teekapselsystem "Special.T" ein.

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Der Nahrungsmittelkonzern zieht sich mit dem Angebot schrittweise aus der Schweiz sowie sechs weiteren europäischen Ländern zurück, wie Nestlé auf der Internetseite der Marke mitteilt. Zuerst hatte "20 Minuten" über das Aus berichtet.

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Neben der Schweiz betrifft der Rückzug Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, die Niederlande und Luxemburg. Die Teekapseln sollen verkauft werden, solange die Vorräte reichen. Nestlé rechnet damit, dass sie noch bis Ende Februar 2027 verfügbar sein werden.

Neue "Special.T"-Maschinen werden bereits nicht mehr verkauft. Für Geräte mit laufender Garantie soll der Kundendienst bis dahin bestehen bleiben, wie es hieß.

Nestlé begründet das Aus mit veränderten Gewohnheiten beim Teekonsum zu Hause und einer Überprüfung des Portfolios. Der Konzern wolle seine Mittel stärker auf Marken und Kategorien konzentrieren, die langfristiges Wachstum versprechen.

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"Special.T" war 2010 als weiteres Kapselsystem von Nestlé lanciert worden. Es knüpfte an das mit Nespresso-Kaffee etablierte Konzept portionierter Getränke an. Die Maschine erkannte die jeweilige Teesorte und passte Wassertemperatur und Brühzeit automatisch an.

Bereits 2021 hatte Nestlé das Geschäft allerdings zurückgefahren und den Verkauf der Teekapseln vollständig in den eigenen Onlinehandel verlagert. Damals hatte ein Sprecher erklärt, das Produkt sei im Handel nicht erfolgreich genug gewesen.

Im Schweizer Handel sinkt die Nestlé-Aktie zwischenzeitlich um 0,37 Prozent auf 77,65 Franken.

/to/ra/AWP/jha

VEVEY (dpa-AFX)

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com, Taina Sohlman / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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