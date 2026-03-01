DAX23.191 -1,7%Est505.604 -2,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8900 +2,5%Nas22.388 -1,6%Bitcoin58.642 +2,3%Euro1,1564 +0,2%Öl104,4 +11,9%Gold5.092 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Anstieg der Ölpreise: DAX sehr schwach - 23.000-Punkte-Marke aber zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, Samsung, SK hynix, Novo Nordisk, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt HUGO BOSS-Aktie gibt ab: Dividende gekürzt - Aktienrückkauf angekündigt
Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co. Das sind die aktuellen Kurse von Bitcoin, Dogecoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Teheran erneut von Explosionen erschüttert

09.03.26 12:31 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Die iranische Hauptstadt Teheran ist erneut Ziel einer Angriffswelle. Über der Metropole waren nach Angaben von Augenzeugen Kampfjets zu hören, die sich aus dem Norden über die Gipfel des Albors-Gebirges näherten. Laute Explosionen erschütterten die Stadt, wie Bewohner am Montag berichteten.

Wer­bung

Berichte über Opfer oder Angaben zu den Zielen der Luftangriffe gab es zunächst.

Infolge der israelisch-amerikanischen Angriffe im Iran haben die Behörden seit Kriegsbeginn mindestens 1.200 Tote gemeldet. Mehr als 10.000 Menschen wurden verletzt, wie der Sprecher des Gesundheitsministeriums, Hossein Kermanpur, mitteilte./arb/DP/stw