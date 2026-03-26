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Teheran stellt Forderungen

15-Punkte-Plan der USA: Iran reagiert offenbar auf US-Friedensvorschlag

26.03.26 15:35 Uhr
15-Punkte-Plan der USA: Iran übermittelt Antwort auf US-Friedensvorschlag | finanzen.net

Der Iran hat nach Angaben der Nachrichtenagentur Tasnim seine Antwort auf einen 15-Punkte-Vorschlag der USA für ein Ende des Kriegs übermittelt.

Dies sei in der vergangenen Nacht über Mittelsmänner geschehen, erklärte die Agentur unter Berufung auf eine informierte Quelle. Teheran warte jetzt auf eine Antwort aus Washington.

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Laut der "informierten Quelle" fordert der Iran ein Ende aller Kampfhandlungen an allen Fronten - und damit auch im Libanon oder im Irak. Zudem sollen die USA und Israel gezielte Tötungen einstellen. Der Iran verlangt außerdem Garantien, die einen erneuten Krieg verhindern sollen.

Als unwahrscheinlich gilt, dass die USA zwei weitere iranische Forderungen akzeptieren: Kriegsentschädigungen und die Anerkennung iranischer Hoheitsrechte über die Straße von Hormus, durch die etwa 20 Prozent des weltweiten Energiehandels laufen.

Teheran wirft Washington zudem vor, lediglich Zeit gewinnen zu wollen: Die USA bereiteten sich im Hintergrund auf eine Bodenoffensive im Iran vor und versuchten zugleich, den Ölpreis niedrig zu halten.

/da/DP/men

TEHERAN (dpa-AFX)

Bildquellen: Aritra Deb / Shutterstock.com, rawf8 / Shutterstock.com