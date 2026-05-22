DAX24.889 +1,2%Est506.019 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,0200 -4,0%Nas26.344 +0,2%Bitcoin66.133 +0,1%Euro1,1602 ±0,0%Öl103,5 -1,3%Gold4.506 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Infineon 623100 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 D-Wave Quantum A3DSV9 NEL ASA A0B733 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Apple 865985 Plug Power A1JA81 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht knapp unter 25.000 Punkte ins Wochenende -- US-Börsen höher - Dow mit neuem Rekord -- ifo-Geschäftsklima verbessert -- NVIDIA, Lenovo, Infineon, Rüstungsaktien, Cavendish, Zoom im Fokus
Top News
Plug Power-Aktie mit bärenstarker Handelswoche: Signal für Alpha-Investoren? Plug Power-Aktie mit bärenstarker Handelswoche: Signal für Alpha-Investoren?
Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende Goldpreis und Silber: UBS sieht deutliches Aufwärtspotenzial bis Jahresende
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Teheran: Straße von Hormus bleibt unter Irans Kontrolle

24.05.26 08:14 Uhr

TEHERAN (dpa-AFX) - Unmittelbar nach der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump zu einer bevorstehenden Öffnung der Straße von Hormus hat der Iran betont, weiter die Kontrolle über die Meerenge zu behalten. Die für den globalen Öl- und Gasmarkt wichtige Schiffspassage werde auch im Falle eines Abkommens mit den USA "unter voller iranischer Verwaltung und Souveränität bleiben", schrieb ein iranischer Militärsprecher auf der Plattform X.

Die iranische Nachrichtenagentur Fars meldete, Trumps Darstellung, die Meerenge werde in den Zustand vor dem Krieg zurückkehren, entspreche nicht den Fakten. Trump hatte auf der Plattform Truth Social geschrieben, dass ein Rahmenabkommen in den Verhandlungen um ein Kriegsende mit dem Iran "weitgehend" ausgehandelt sei. Bestandteil der Vereinbarung sei, dass die Straße von Hormus geöffnet werde. Trump schränkte ein, das Ganze stehe unter Vorbehalt einer endgültigen Fertigstellung durch die USA, des Irans und anderer Länder.

Iran will auch künftig Meerenge kontrollieren

Irans Streitkräfte hatten kurz nach Kriegsbeginn die Kontrolle über die Straße von Hormus übernommen. Durch Drohungen und Angriffe auf Schiffe kam der Verkehr weitestgehend zum Erliegen. Als Folge stiegen die globalen Energiepreise stark.

Teheran betont zwar, die Straße von Hormus sei nicht blockiert. Faktisch müssen sich Reedereien jedoch mit iranischen Kontaktstellen koordinieren und hohe Gebühren bezahlen. Nur wenige Schiffe passierten die Meerenge in den vergangenen Wochen. Fars berichtete nun, der Iran habe zwar zugestimmt, die Anzahl der Schiffe, die die Straße passieren, wieder auf das Vorkriegsniveau anzuheben. Dies bedeute aber nicht eine Rückkehr zum Vorkriegszustand./ln/DP/zb