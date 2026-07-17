Alibaba-Aktie gefragt: Berichte über Moonshot-Börsengang beflügeln KI-Fantasie - aber nicht bei allen Hongkong-Techs

Teilerholung

20.07.26 08:45 Uhr

Nach dem viel beachteten Start des KI-Modells Kimi K3 verdichten sich Berichte über einen Börsengang von Moonshot in Hongkong. Anleger reagieren.

• Die positiven Aussichten auf KI-Börsengänge unterstützen den Technologiesektor in Hongkong, während Aktien von Zhipu AI und MiniMax nach Kursverlusten weiterhin schwächeln, während Alibaba mit neuen KI-Entwicklungen die Stimmung hebt.

• Das chinesische Start-up DeepSeek bereitet ebenfalls einen Börsengang in Festlandchina vor und strebt eine Bewertung von rund 74 Milliarden US-Dollar an, während Moonshot eine private Finanzierungsrunde zur Bewertung von über 30 Milliarden US-Dollar durchführt.

• Moonshot plant innerhalb von sechs Monaten einen Börsengang in Hongkong, nachdem das offene KI-Modell Kimi K3 vorgestellt wurde, was die Aktien von Konkurrenten wie Zhipu AI und MiniMax stark belastete.

Moonshots offenes KI-Modell Kimi K3 hatte Zhipu und MiniMax am Freitag belastet

Bloomberg zufolge plant Moonshot einen Börsengang binnen sechs Monaten

DeepSeek soll laut Reuters ebenfalls einen Börsengang planen

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Technologie- und KI-Werte an der Börse Hongkong ziehen am Montag teils kräftig an. Anleger richten den Blick auf Chinas wachsende Stärke im Wettlauf um generative KI, nachdem das Pekinger Start-up Moonshot vergangene Woche sein neues Modell Kimi K3 vorgestellt hat und nun Berichte über einen möglichen Börsengang die Runde machen.

Kimi K3 sorgt für Nachbeben

Moonshot, das von Alibaba und Tencent mitfinanziert, aber selbst nicht börsennotiert ist, hatte Kimi K3 am Freitag vergangener Woche vorgestellt: ein offen zugängliches Modell mit 2,8 Billionen Parametern und einem Kontextfenster von einer Million Token, das nach eigenen Angaben in Programmier- und Logikaufgaben mit führenden Systemen mithalten kann. Die vollständigen Modellgewichte will Moonshot bis zum 27. Juli 2026 veröffentlichen. Der Vorstoß traf die direkten Konkurrenten hart: Die Zhipu AI-Aktie brach am selben Tag um 28,49 Prozent auf 1.107 Hongkong-Dollar ein, MiniMax fiel um 15,62 Prozent auf 216 Hongkong-Dollar. Bei Zhipu verschärft der nach einer Kapitalerhöhung Anfang Juli 2026 auf rund 13,5 Prozent geschrumpfte freie Streubesitz nach Bloomberg-Angaben solche Ausschläge zusätzlich.

Moonshot und DeepSeek mit Börsenplänen

Am Sonntag berichtete Bloomberg unter Verweis auf mit der Sache vertraute Personen, Moonshot bereite einen Börsengang in Hongkong vor, der innerhalb der kommenden sechs Monate stattfinden könnte. Das Unternehmen habe dafür eine Aktionärsresolution zur Zustimmung in Umlauf gebracht und schließe parallel eine private Finanzierungsrunde ab, die den erst drei Jahre alten Konzern mit mehr als 30 Milliarden US-Dollar bewerten könnte, gegenüber rund 4,3 Milliarden US-Dollar im Dezember. Auch der chinesische Konkurrent DeepSeek bereitet nach einem Reuters-Bericht der vergangenen Woche eine Notierung in Festlandchina vor und sammelt dafür frisches Kapital zu einer Bewertung von umgerechnet rund 74 Milliarden US-Dollar ein.

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Alibaba-Aktie erholt - Zhipu und MiniMax tiefrot

Die Aussicht auf zwei prominente KI-Börsengänge stützt am Montag die Stimmung für den Hongkonger Technologiesektor, zusätzlich befeuert von Alibabas Vorstellung einer Vorabversion des eigenen KI-Modells Qwen Max 3.8.

Die Alibaba-Aktie legt in Hongkong zeitweise 4,00 Prozent auf 117,10 HKD zu, die Aktien der in Hongkong notierten Semiconductor Manufacturing International Corp gewinnen zeitweise 2,88 Prozent auf 69,65 HKD, JD.com gewinnen daneben zwischenzeitlich 2,67 Prozent auf 119,40 HKD.

Zhipu und MiniMax selbst bleiben nach dem Kurssturz vom Freitag aber vorerst die Wackelkandidaten des Sektors - Zhipu-Titel brechen zum Wochenstart zeitweise weitere 13,10 Prozent auf 962,00 HKD ein, MiniMax-Aktien verlieren daneben 8,94 Prozent auf 196,70 HKD.

Claudia Stephan, Redaktion finanzen.net

Dieser Text dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schließt jegliche Regressansprüche aus.

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