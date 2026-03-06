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Teilzeitbeschäftigte arbeiten mehr - weniger Krankmeldungen

02.06.26 11:27 Uhr

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Die Zahl der Teilzeitbeschäftigten in Deutschland ist einer Berechnung zufolge im ersten Quartal so hoch wie noch nie gewesen. Gleichzeitig arbeiteten diese wöchentlich mehr als vor einem Jahr. Das geht aus einer Auswertung des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in Nürnberg hervor.

Demnach waren in den ersten drei Monaten 2026 rund 40 Prozent aller Erwerbstätigen in Teilzeit beschäftigt - damit überschritt der Anteil laut IAB erstmals in einem ersten Quartal seit Beginn der IAB-Arbeitszeitrechnung im Jahr 1991 die 40er-Marke. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten ging dagegen leicht zurück.

Weniger Vollzeitjobs

"Weniger Erwerbstätige arbeiten mehr. 270.000 Vollzeitjobs sind verloren gegangen und dafür nur 150.000 Teilzeitjobs dazugekommen", erklärte IAB-Experte Enzo Weber. Die Zahl der Erwerbstätigen sank im ersten Quartal demzufolge auf 45,64 Millionen.

Während die Wochenarbeitszeit bei Beschäftigten in Vollzeit mit 38,15 Stunden nahezu konstant blieb, nahm diese bei Teilzeitbeschäftigten um 0,3 Stunden auf 18,88 Stunden zu.

Zudem meldeten sich im ersten Quartal weniger Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter krank: Mit 6,1 Prozent lag der Krankenstand dem IAB zufolge unter dem Niveau des Vorjahres, wo dieser bei 6,5 Prozent gelegen hatte./igl/DP/stw