Tejas Networks: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
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Tejas Networks hat am 16.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -11,62 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Tejas Networks ein EPS von -17,380 INR in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 54,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,06 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 2,62 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.net
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