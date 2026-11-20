Tekumo zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
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Tekumo hat am 17.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Tekumo hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,8 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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