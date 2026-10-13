TeleCanor Global präsentierte Quartalsergebnisse
TeleCanor Global hat am 10.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,31 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte TeleCanor Global 0,070 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite standen 28,3 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,6 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
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