Telecom Italia-Aktie: Technische Analyse zeigt long -Chartsignal

Am 29.07.2019 22:00 ist bei Telecom Italia das Chartsignal Expansion Breakout aufgetreten. Das Chartsignal Expansion Breakout ist ein long Signal.

Die Aktie legte zuletzt in der FSE-Sitzung 1,7 Prozent auf 0,517 EUR zu.

Jeff Cooper sagt, er hätte viele Jahre und viele tausend Dollar gebraucht, um festzustellen, dass nicht jeder Ausbruch gleich verläuft und dass man als Trader nicht jedes neue Hoch kaufen darf. Vor allem Neulinge im Trading-Geschäft machen den Fehler, jedes neue Hoch als erfolgreichen Ausbruch zu betrachten, den es zu kaufen gilt. Das ist falsch! Durch die tägliche intensive Beobachtung des Verhaltens von Ausbruchsbewegungen fiel Cooper ein Merkmal auf, das viele erfolgreiche Chartausbrüche gemeinsam haben. Die erfolgreichen Ausbruchsbewegungen wurden von einer deutlich größeren Schwankungsbreite der Kurse als an den vorausgegangenen Handelssitzungen begleitet. Zudem muss in der Aktie auch am Tag nach dem Ausbruch Kaufinteresse vorhanden sein.

