Telefónica Deutschland will die Dividende anheben

Die Telefónica Deutschland Holding AG (ISIN: DE000A1J5RX9) beabsichtigt, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung am 20. Mai 2021 eine Dividende von 0,18 Euro je Aktie vorzuschlagen, wie das im MDAX notierte Unternehmen am Dienstag im Rahmen eines Strategie-Update mitteilte. Gegenüber der Ausschüttung im Vorjahr (0,17 Euro) wäre dies eine Anhebung um knapp 6 Prozent. Im Jahr 2019 wurden noch 0,27 Euro (für das Geschäftsjahr 2018) bezahlt.

Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses von 2,28 Euro entspricht die geplante Dividende einer Dividendenrendite von 7,89 Prozent. Wie am Dienstag weiter berichtet wurde, wird der Zeitraum für die zugesagte Mindestdividende um ein Jahr bis einschließlich zum Geschäftsjahr 2023 erweitert. Darüber hinaus wird die zugesagte Mindestdividende je Aktie von 17 Cent auf 18 Cent erhöht.

Telefónica Deutschland bekräftigt die mittelfristigen Wachstumsziele trotz der anhaltenden Corona-Krise. Das Unternehmen plant, in den drei Jahren bis 2022 kumuliert um mindestens fünf Prozent zu wachsen und gleichzeitig die Profitabilität nachhaltig zu steigern. Bis Jahresende will Telefónica Deutschland über 30 Prozent der Haushalte in Deutschland mit 5G erreichen und bis 2025 ein flächendeckendes 5G Netz hierzulande aufbauen.

Die Aktie der Telefónica Deutschland Holding AG wird seit dem 30. Oktober 2012 an der Börse in Deutschland gehandelt. Der Ausgabekurs betrug 5,60 Euro. An Telefónica Deutschland hält der spanische Mutterkonzern Telefónica S.A. 69,2 Prozent der Anteile.

