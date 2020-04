Telefon-Krankschreibungen doch weiter möglich - Merkel machte Druck

BERLIN (Dow Jones)--Ärzte dürfen Patienten mit leichten Atemwegserkrankungen nun doch weiterhin am Telefon krankschreiben. Das teilte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) von Ärzten und Kassen mit, das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung im deutschen Gesundheitswesen. "Der G-BA wird nun voraussichtlich rückwirkend zum heutigen Tag eine Beschlussfassung zur Verlängerung der Ausnahmeregelung herbeiführen", erklärte der Vorsitzende Josef Hecken. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit" werde man sie bis zum 4. Mai verlängern. Allerdings dürfe eine Arbeitsunfähigkeit dann nur noch für höchstens eine Woche bescheinigt werden und bei fortdauernder Erkrankung einmal verlängert werden.

Am Freitag hatte der G-BA eine entsprechende Ausnahmeregelung aufgrund der Corona-Krise in Absprache mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) noch zurückgenommen. Grund für die Entscheidung war, mögliche Missbräuche zu verhindern. Kritik dagegen kam laut Handelsblatt jedoch von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Sie habe darauf gepocht, dass Ärzte ihre Patienten wieder am Telefon krankschreiben dürfen. Das Bundespresseamt reagierte auf Anfrage von Dow Jones Newswires dazu nicht.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 20, 2020 09:27 ET (13:27 GMT)