Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX leichter -- Adobe sucht neuen Chef - Zahlen übertreffen Erwartungen -- Porsche, Allianz, Mercedes-Benz, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Digitalwährungen
TOP-5-Kursziele der Analysten am 13.03.26
Telefonica legt mögliche Übernahme von 1&1 auf Eis - Zeitung

13.03.26 11:29 Uhr
DOW JONES--Telefonica will die mögliche Übernahme von 1&1 einem Zeitungsbericht zufolge vorerst auf Eis legen. Wie die spanische Zeitung Okdiario berichtet, will der Telekommunikationskonzern abwarten, bis die United-Internet-Tochter die Probleme ihres auf Open-RAN-Technologie basierenden Mobilfunknetzes endgültig gelöst hat. Die United-Internet-Aktie verliert am Vormittag 8 Prozent, jene von 1&1 um über 9 Prozent

Telefonica sei der Ansicht, dass es wenig sinnvoll ist, eine Akquisition voranzutreiben, solange die technischen Unsicherheiten beim Aufbau des neuen Netzes nicht ausgeräumt sind. Das strategische Interesse sei aber ungebrochen.

Telefonica lehnte auf Anfrage von Dow Jones Newswires eine Stellungnahme ab. Von United Internet war zunächst keine Stellungnahme zu bekommen.

Die spanische Online-Zeitung El Espanol hatte im Februar berichtet, dass Telefonica über die Übernahme von 1&1 verhandelt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/mpt/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2026 06:29 ET (10:29 GMT)

