Telefonica und Allianz gründen Glasfaser-JV für Deutschland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Glasfaser-Ausbau in Deutschland soll neuen Schwung erhalten. Der spanische Telekomkonzern Telefonica und der Versicherer Allianz haben dazu die Gründung einer neuen Glasfaser-Gesellschaft vereinbart, die in den kommenden sechs Jahren bis zu 2,2 Millionen Haushalte in vorwiegend ländlichen und unterversorgten Regionen mit Glasfaseranschlüssen bis ins Haus (FTTH) versorgen will. Davon profitiert auch Telefonica Deutschland, die nach eigenen Angaben als erster Großkunde des neuen Unternehmens künftig ihren Privat- und Geschäftskunden Glasfaseranschlüsse anbieten wird.

Zudem beteiligt sich Telefonica Deutschland mit einem 10-prozentigen Anteil an dem neuen Unternehmen und investiert dazu bis zu 100 Millionen Euro über einen Zeitraum von sechs Jahren in das Joint Venture. Die Wholesale-Gesellschaft, die operativ künftig unter Unsere Grüne Glasfaser GmbH & Co. KG firmieren wird, will ein Glasfasernetz mit einer Länge von über 50.000 Kilometern bauen, und ist für weitere Partnerschaften mit Telekommunikationsunternehmen offen.

Nach dem Abschluss der Transaktion, die in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erwartet wird, werden die Telefonica-Gruppe und die Allianz-Gruppe anfangs jeweils 50 Prozent an dem Joint Venture halten. Das zusammengefasste Investment der Joint-Venture-Partner beläuft sich auf bis zu 1 Milliarde Euro.

October 29, 2020 02:53 ET (06:53 GMT)

