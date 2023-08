Telefonica Deutschland Aktie News: Anleger schicken Telefonica Deutschland am Mittwochnachmittag tief südwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Telefonica Deutschland gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Telefonica Deutschland-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 15,3 Prozent auf 2,06 EUR abwärts.

Die Telefonica Deutschland-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 15,3 Prozent bei 2,06 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Telefonica Deutschland-Aktie bis auf 2,00 EUR. Mit einem Wert von 2,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 26.126.224 Telefonica Deutschland-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 3,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Telefonica Deutschland-Aktie mit einem Kursplus von 53,23 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.08.2023 Kursverluste bis auf 2,00 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie ist somit 2,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 2,84 EUR für die Telefonica Deutschland-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Telefonica Deutschland am 26.07.2023 vor. Der Umsatz lag bei 2.101,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 7,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.946,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 07.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Telefonica Deutschland-Anleger Experten zufolge am 30.10.2024 werfen.

In der Telefonica Deutschland-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 0,073 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

