Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Telefonica Deutschland gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Telefonica Deutschland-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,5 Prozent auf 1,93 EUR.

Der Telefonica Deutschland-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 1,93 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Telefonica Deutschland-Aktie bei 1,92 EUR. Bei 1,98 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.248.136 Telefonica Deutschland-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 3,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 63,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,92 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 0,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Telefonica Deutschland-Aktie bei 2,84 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Telefonica Deutschland am 26.07.2023. Telefonica Deutschland hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.101,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 7,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.946,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Telefonica Deutschland dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 07.11.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 30.10.2024 dürfte Telefonica Deutschland die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Telefonica Deutschland-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 0,073 EUR fest.

