Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Nachmittag mit Aufschlag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Zuletzt stieg die Telefonica Deutschland-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 1,87 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 1,87 EUR zu. Die Telefonica Deutschland-Aktie zog in der Spitze bis auf 1,92 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 1,86 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 10.557.904 Telefonica Deutschland-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (3,15 EUR) erklomm das Papier am 04.05.2023. Der derzeitige Kurs der Telefonica Deutschland-Aktie liegt somit 40,58 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 1,83 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Telefonica Deutschland-Aktie mit einem Verlust von 2,19 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 2,72 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie aus.

Am 26.07.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 7,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2.101,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.946,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Telefonica Deutschland am 07.11.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Telefonica Deutschland rechnen Experten am 30.10.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Telefonica Deutschland ein EPS in Höhe von 0,073 EUR in den Büchern stehen haben wird.

