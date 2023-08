Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland reagiert am Freitagmittag positiv

Telefonica Deutschland im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Telefonica Deutschland. Zuletzt sprang die Telefonica Deutschland-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,1 Prozent auf 1,90 EUR zu.

Die Telefonica Deutschland-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:47 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 1,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Telefonica Deutschland-Aktie sogar auf 1,92 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,86 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.936.551 Telefonica Deutschland-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 3,15 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,63 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.08.2023 bei 1,83 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 3,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 2,72 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Telefonica Deutschland am 26.07.2023. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.101,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Telefonica Deutschland einen Umsatz von 1.946,00 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Telefonica Deutschland am 07.11.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 30.10.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Telefonica Deutschland-Gewinn in Höhe von 0,073 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Telefonica Deutschland-Aktie

Telefonica Deutschland-Aktie gibt weiter nach - Partnerverlust lastet schwer

Vodafone-Aktie verliert: Funklöcher bei schnellem Verzicht auf 5G-Technik aus China

TecDAX-Titel Telefonica Deutschland-Aktie: So viel Verlust hätte ein frühes Investment in Telefonica Deutschland bedeutet