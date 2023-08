Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Nachmittag mit Verlusten

Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Vormittag im Plus

Telefonica Deutschland-Aktie wenig bewegt: Telefonica Deutschland hebt Ausblick an

Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Nachmittag mit Aufschlag

United Internet-, Telefonica Deutschland-Aktien & Co.: Starke Kursschwankungen bei Mobilfunkern

Plus 1,1 Meter: Boeing macht die 777-8 länger

Was Analysten von der Deutsche Telekom-Aktie erwarten

Zacks Industry Outlook Highlights T-Mobile US, Cogent Communications and United States Cellular

Heute im Fokus

PayPal will eigenen Stablecoin launchen. Tesla-CFO Kirkhorn verlässt den E-Autobauer nach 13 Jahren. Rheinmetall kommt ins Finale im Rennen um milliardenschweren US-Panzerauftrag. Rock Tech meldet Fortschritte bei Lithium-Projekten. Scout24 hebt Jahresprognose an. Aurubis bestätigt nach solidem Gewinn Jahresprognose. OHB soll nach Einstieg von KKR von der Börse gehen. D.A. Davidson-Experte erkennt in Nikola-Bilanz "gute und schlechte Nachrichten".