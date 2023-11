Telefonica Deutschland Aktie News: Telefonica Deutschland am Nachmittag auf Höhenflug

Aktie im Fokus

Die Aktie von Telefonica Deutschland zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Telefonica Deutschland zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 38,0 Prozent auf 2,36 EUR.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Telefonica Deutschland zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 38,0 Prozent auf 2,36 EUR. In der Spitze gewann die Telefonica Deutschland-Aktie bis auf 2,42 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 2,35 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 90.490.155 Telefonica Deutschland-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.05.2023 bei 3,15 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 33,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Telefonica Deutschland-Aktie. Am 26.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 1,55 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Telefonica Deutschland-Aktie mit einem Verlust von 34,11 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Telefonica Deutschland-Aktie bei 2,07 EUR.

Telefonica Deutschland ließ sich am 26.07.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.101,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Telefonica Deutschland einen Umsatz von 2.003,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.02.2024 veröffentlicht.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 0,074 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

