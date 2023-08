Telefonica Deutschland Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von Telefonica Deutschland

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Telefonica Deutschland. Die Telefonica Deutschland-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 1,82 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Telefonica Deutschland-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 1,82 EUR. Im Tief verlor die Telefonica Deutschland-Aktie bis auf 1,81 EUR. Bei 1,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 252.565 Telefonica Deutschland-Aktien gehandelt.

Am 04.05.2023 markierte das Papier bei 3,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 73,38 Prozent hinzugewinnen. Am 08.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 1,81 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 0,28 Prozent könnte die Telefonica Deutschland-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 2,72 EUR.

Am 26.07.2023 hat Telefonica Deutschland die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Auf der Umsatzseite standen 2.101,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.946,00 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 07.11.2023 dürfte Telefonica Deutschland Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 30.10.2024 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 0,073 EUR je Telefonica Deutschland-Aktie.

